Heftige oproep van Lotte uit Den Bosch: ze heeft een nierdonor nodig om in leven te blijven

DEN BOSCH - Lotte uit Den Bosch heeft een nier nodig, anders gaat ze wellicht snel dood. Op haar socialemediakanalen deed ze maandag een emotionele oproep, ‘een laatste strohalm’ in haar zoektocht naar een donor. “Iedere dag voel ik dat mijn lichaam slijt.”

Exact een jaar geleden sloeg het noodlot toe. Een acute hersenvliesontsteking. Lotte werd in coma gebracht in het ziekenhuis. Het lichaam moest strijden. Acht dagen later werd ze in paniek wakker, maar ze had het overleefd.









Zware revalidatie

Na een revalidatie van een jaar, waarin ze moest vechten om een deel van haar zicht terug te krijgen en een posttraumatische stressstoornis te overwinnen, is er nog een grote drempel: haar nieren werken niet meer.

Ooit zat Lotte vol levenslust. Nu vecht ze iedere dag om te overleven. Vier keer per dag zit ze aan het dialyse-apparaat, dat twintig procent van haar bloed schoon spoelt via een slangetjes in haar buik.

“Daar gaat veel tijd in zitten, het is heel zwaar. Het voelt alsof ik ook nog maar twintig procent energie over heb”, legt ze uit. “Als ik dan nog energie over heb, dan ga ik leuke dingen met mijn familie doen. Maar vaak is dat niet mogelijk.”

‘Anders haal ik het niet'

De wachtlijst voor een donor is lang, en ingewikkeld. Een nier van een levende donor werkt twee keer zo goed als die van een overledene. Bovendien heeft Lotte de zeldzame bloedgroep O, wat het extra moeilijk maakt een match te vinden.

“In mijn familie kan niemand me aan een nier helpen.” Mocht niemand haar kunnen helpen, dan is het vooruitzicht slecht. “Ik weet niet wanneer ik zal overlijden, waarschijnlijk niet morgen, maar ik heb een nier nodig, anders is mijn levensverwachting kort. Mijn lichaam takelt iedere dag merkbaar af.”

