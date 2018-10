Buurtbewoners verzamelen half miljoen en redden hun dorpskroeg: ‘Dit is boven verwachting’

BOERDONK - Het zijn indrukwekkende cijfers. Binnen zes weken hebben vijftig mensen een half miljoen euro bij elkaar gebracht voor de aankoop van dorpscafé annex hotel ’t Mirakel in Boerdonk. Woensdag is de laatste dag dat geïnteresseerden zich kunnen inschrijven.

Antoon Donkers, voorzitter van de Stichting Miraculeus Boerdonk en een van de kopers, is blij met de animo in het dorp. Dinsdagavond meldden zich binnen een half uur de 49e en 50e deelnemer aan. “Dat is boven verwachting. Er is binnen een paar weken een half miljoen euro opgehaald in het dorp.”

Een groep inwoners uit Boerdonk maakte in september bekend dat ze ’t Mirakel willen aankopen. De huidige eigenaars kregen het karakteristieke pand niet verkocht. Er lag een plan om dertig arbeidsmigranten in het pand onder te brengen. Maar een aantal inwoners uit het dorp, onder wie Donkers, besloot dat het café behouden moet blijven voor Boerdonk. En zo ontstond het idee om als inwoners het café te kopen.

Inleg van 10.000 euro

Mensen die mee willen doen met de aankoop, leggen 10.000 euro in. Ze delen straks in het rendement. De inschrijvingen liepen snel binnen. Dinsdagavond meldde nummer vijftig zich aan. Woensdagavond sluit de inschrijving. “Of er op het laatste moment nog deelnemers bijkomen, vind ik moeilijk om in te schatten. Maar dit aantal is heel mooi. Dit is de enige manier waarop het kan slagen, als het gedragen wordt door zoveel mogelijk mensen.”

Volgens Donkers zijn er twee groepen mensen die meedoen met het initiatief. Mensen die een link hebben met Boerdonk, ‘bijvoorbeeld omdat er familie woont’. “De andere groep woont in Boerdonk of heeft er ooit gewoond.”

’t Mirakel wordt voor 595.000 euro aangekocht. Voor het bedrag dat open blijft staan, wordt een hypotheek afgesloten. De Rabobank heeft daar al akkoord op gegeven. Niets staat de plannen dus nog in de weg.

Verbouwing

De nieuwe uitbaters huren het pand straks van de Stichting Miraculeus Boerdonk. Op 6 december is de overdracht. “Maar het pand is nog niet meteen gebruiksklaar”, vertelt Donkers. “Er volgt nog een kleine verbouwing aan de bar en er moet een nieuwe geluidsinstallatie komen. De komende weken wordt duidelijk wanneer Hart van Bourdonck, zoals het café annex hotel gaat heten, open gaat.”

Het Hart van Bourdonck is straks van vrijdag tot en met zondag een (lunch)café, met een terras dat open is van maart tot en met september. Het pand is verder 24 uur per dag een hotel.