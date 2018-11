Er is er een jarig hoera, hoera! Roosendaal viert haar 750ste verjaardag

Op vijf november 1268 werd ‘Rosendale’ voor het eerst genoemd in een akte die bewaard is gebleven in de abdij van Tongerlo (B). Hierin staat dat de inwoners van de buurtschappen Hulsdonk, Langdonk en Kalsdonk een eigen kapel mochten hebben ‘in loco dicto Rosendale’, oftewel ‘in een plaats genaamd Roosendaal’.





Haviksdonk

De ‘geboorteakte’ van de stad is tijdelijk te zien in Museum Tongerlohuys waar het verhaal over 750 jaar historie van de stad tot leven komt. Een lange geschiedenis die begon als ‘Haviksdonk’ met bewoonde nederzettingen op de ‘donken’ in het moerasgebied, tot de stad van bijna tachtig duizend inwoners anno nu.

De Markt in Roosendaal met de Sint Janskerk

“Roosendaal is lange tijd niet veel veranderd. In het begin was er een klein kapelletje op de plek waar nu de Sint Jan staat met wat huizen erom heen. Verder in de wijde omgeving een paar boerderijtjes. Dit blijft zo tot in de negentiende eeuw. Het oude centrum omvat Kade, Markt, Molenstraat en Raadhuisstraat. Pas in de twintigste eeuw wordt het veel groter”, legt stadshistoricus Joss Hopstaken uit.

Zwarte goud

Vanaf de vijftiende eeuw wordt er in moerassen bij Roosendaal turf gestoken. De brandstof is bestemd voor grote steden in Holland en Vlaanderen. Hopstaken: “De opbrengsten van de turfhandel waren gigantisch. Het kleine kapelletje uit 1268 werd uitgebouwd tot een grote rijk versierde kerk”.

Maar de grootste bekendheid verwierf Roosendaal met de komst van het treinstation in 1854. Het is het eerste internationale station in Brabant en het groeit snel uit tot één van het belangrijkste internationale spoorwegknooppunten van het land.

Station

Het station zorgde ook voor razendsnelle toename van de bevolking. “Zonder station was Roosendaal nooit geworden wat het nu is. Het was een kleinere plaats gebleven met minder industrie en meer ruimte voor de landbouw”, aldus Joss.

Het station van Roosendaal uit 1907

Het station en de gunstige ligging zorgde voor de komst van bedrijven als Liga, Philips Gloeilampen en Vero Borstelfabriek. Inmiddels hebben de fabrieken van weleer plaatsgemaakt voor de logistiek. Distributiecentra van Primark, Lidl en Jan de Rijk maken het Roosendaal van nu.

De Liga fabriek is inmiddels uit Roosendaal verdwenen

Cadeau

Bij het verjaardagsfeestje vandaag hoort een cadeau. De afgelopen maanden werkten kunstenaars Léon Vermunt en Ruben van de Ven aan het kunstwerk ‘Ouwe Sok’. De sok omhult een tijdscapsule met herinneringen en spullen van Roosendalers. Maandagmiddag wordt het cadeau uitgepakt in het Emile van Loonpark. Alvast Proficiat.