Heerlijke weken voor Virgil van Dijk: Liverpool-aanvoerder, eigen 'song' en tandem met Ronald Koeman

LIVERPOOL - Virgil van Dijk zit in een goede fase van zijn carrière. De laatste weken komt de verdediger veelvuldig positief in het nieuws. Bij Liverpool is de Bredase voetballer benoemd tot derde aanvoerder, bovendien hebben de fans inmiddels een 'Van Dijk-song'. Daarnaast was bondscoach Ronald Koeman lovend over de defensieve kracht van het Nederlands elftal.

Van Dijk is populair bij de fans van Liverpool. Waar verschillende aanvallend ingestelde spelers eigen 'songs' hebben, heeft Van Dijk er nu ook een. Het lied dat de supporters voor Van Dijk zingen gaat over zijn positie, het rugnummer en dat hij kan verdedigen en scoren. Maar vooral de laatste zinnen worden hard gezongen. "He can pass the ball, calm as you like. He's Virgil van Dijk, he's Virgil van Dijk."

Kijk en luister in de Twitter-video van Paul Ellis naar het enthousiasme bij de fans die Van Dijk toezingen.

Aanvoerder door ploeggenoten

Ook bij zijn medespelers is Van Dijk populair. Omdat Jordan Henderson en James Milner ontbraken tijdens het Champions League-duel met Rode Ster Belgrado, het zijn de eerste twee aanvoerders van Liverpool. Van Dijk droeg uiteindelijk de aanvoerdersband. "Dat was niet mijn besluit", zei Klopp. "Ik heb gezegd dat Jordan en James eerste aanvoerders blijven, maar dat de spelers mochten stemmen op de volgende twee aanvoerders. Nu zijn de twee Nederlandse jongens de volgende twee op de lijst. Het team heeft Virgil gekozen als nummer drie, Gini Wijnaldum is vierde aanvoerder. Het is een keuze van de spelers."

Zelf liet Van Dijk weten trots te zijn op het feit dat hij aanvoerder was.

Tandem met Koeman

Bondscoach Ronald Koeman gaf deze week tijdens een Q&A antwoord op allerlei soorten vragen. Er kwam ook een vraag over Van Dijk voorbij. 'Zou je jezelf in jouw topjaren opstellen boven Van Dijk als centrale verdediger?' Ik heb altijd wel gekeken naar een centrum waarin een echte opbouwer of voetballer staat, samen met een hele goede verdediger. De tandem Koeman-Van Dijk zou wel passen. Maar Matthijs de Ligt is ook wel een soort Koeman. En die is pas negentien. Die wordt misschien nog beter. De Ligt-Van Dijk is ook een mooie tandem.

Bekijk hieronder de Q&A met bondscoach Koeman, vanaf 15.27 gaat het over de tandem Koeman-Van Dijk.

Bijzaken

Voor Van Dijk zijn het echter allemaal randzaken. Een eigen liedje, mooie woorden van de bondscoach of een rol als aanvoerder. Het is allemaal leuk, maar belangrijker zijn de prestaties met Liverpool. En ook die zijn goed. Zaterdagavond staat de topper tegen Arsenal op het programma. Van Dijk gaat met Liverpool op bezoek bij de huidige nummer vier van de Premier League. The Reds staan op doelsaldo tweede. Net als Manchester City heeft de ploeg van Klopp na tien wedstrijden nog niet verloren en staat de teller op 26 punten. Manchester City scoorde echt zeven goals meer en kreeg er eentje minder tegen.