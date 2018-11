Bravis ziekenhuis wil in 2025 compleet nieuwe hoofdvestiging

Het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal (Archieffoto)

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal wil in 2025 een nieuwe hoofdvestiging openen op een nieuwe locatie. De kosten voor de bouw worden geschat tussen de 200 en 300 miljoen euro.

Bravis vindt twee ziekenhuizen binnen een straal van vijftien kilometer, zoals nu het geval is, geen optimale situatie. Op beide locaties zijn nu complexe en dure voorzieningen aanwezig, zoals de intensive care, operatiekamers en spoedeisende zorg. Bravis streeft ernaar die functies op één hoofdlocatie samen te brengen.

Verouderde gebouwen

Het voormalige Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het oude Ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom fuseerden in 2015. De gebouwen dateren uit eind jaren zestig en zijn verouderd. Nieuwbouw ligt dan ook voor de hand.

Het verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis omvat West-Brabant tot Breda en een deel van Zeeland. Waar het nieuwe ziekenhuis moet komen, is nog niet bekend.

Duidelijkheid in 2019

Begin volgend jaar neemt de Raad van Bestuur een besluit. Vanuit financieel oogpunt blijft de huidige locatie in Roosendaal tot 2030 open. De vestiging in Bergen op Zoom gaat waarschijnlijk eerder dicht.

Tussen 2025 en 2030 wordt de nieuwe ziekenhuislocatie verder uitgebreid. De poliklinieken in Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen blijven vooralsnog open.