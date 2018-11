StukTV: van Project X tot de verkoop aan mediamagnaat John de Mol

StukTV, met in het midden Giel de Winter. (Archieffoto)

UDEN - Met ruim 1,9 miljoen abonnees en het duizelingwekkende aantal van meer dan 700 miljoen views is StukTV misschien wel het bekendste YouTubekanaal van Nederland. Dat succes is mediamagnaat John de Mol niet ontgaan. Zijn bedrijf Talpa Network neemt het kanaal zes jaar na oprichting over. Waar begon het succes van StukTV en met welke video’s wisten drie creatievelingen de aandacht op zich te vestigen?

Het YouTubekanaal werd in juli 2012 opgericht door Giel de Winter uit Uden, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens. Sindsdien voeren ze in hun video’s opdrachten uit die door hun subscribers (abonnees) worden gegeven.

Project X

Zo gaan Giel en Thomas in het prille begin van het kanaal naar Groningen om verslag te doen van Project X Haren. Dat ‘Facebookfeestje’ loopt volledig uit de hand. De YouTubers leggen de rellen vast en worden tijdens het filmen bedreigd door jongeren. Views scoren ze wel, de teller staat vandaag de dag op bijna 1,4 miljoen.

Efteling

Met De Efteling worden in meerdere filmpjes grappen uitgehaald. De bekendste video dateert uit 2015, waarin de mannen van StukTV kabouters plaatsen in het park. Ze worden uiteindelijk het pretpark uitgezet en krijgen een boete van de politie. De video is meer dan 1,4 miljoen keer bekeken.

Brabant blijkt vaker een goede voedingsbodem voor de opzienbarende video’s van StukTV. Het drietal slaapt, ook in 2015, een nacht in het stadion van Willem II. De voetbalclub onderneemt na de video geen actie tegen de nachtelijke bezoekers. Ook deze ‘streek’ levert weer ruim 1 miljoen views op.





Helikopter

Dan is er nog de video waarin Thomas en Stefan vanuit een helikopter Giel beschieten met paintball geweren. De video werd opgenomen in Boekel. Met ruim 1,2 miljoen views was ook dit filmpje een succes.





Vier jaar op rij won StukTV een VEED Award voor ‘Beste YouTube Channel’. Een breder publiek maakt kennis met StukTV als in 2014 het televisieprogramma Roadtrippers op Veronica wordt uitgezonden. In dat programma reizen de mannen van StukTV met een beperkt budget de wereld over, strijdend tegen een ander team dat hetzelfde doet. En ook het programma Jachtseizoen doet het goed. Hierin slaat een bekende Nederlander op de vlucht voor StukTV. Recent bleef kickbokser Rico Verhoeven uit handen van Giel, Thomas en Stefan.

'Het gaat om miljoenen'

Eigenlijk slaat alles wat StukTV doet, meteen aan bij de doelgroep. Volgens internetdeskundige Jan Willem Alphenaar heeft De Mol daarom ‘een erg goede deal gemaakt’. RTL, waar het drietal twee jaar onder contract stond, was ook met ze in gesprek. Die zender vond het trio te duur.

Hoeveel De Mol voor StukTV heeft betaald, is niet bekend. “Maar dat gaat zeker weten over miljoenen. Een getal met zes nullen, sowieso”, aldus Alphenaar. Volgens hem is het logisch dat Talpa StukTV heeft gekocht.

'De natte droom van Twan Huys'

“De kijkers van YouTube behoren tot een doelgroep die normaal niet veel tv kijkt. Als De Mol met zijn content ook andere doelgroepen wil bereiken, is dit een hele goede zet. Het kanaal heeft net geen twee miljoen abonnees. Als Talpa een uitzending van StukTV plaatst, hebben ze zo 700.000 kijkers. De natte droom van Twan Huys.”

Bang dat StukTV een reclamezuil wordt voor Talpa Network, is Alphenaar niet. “Giel de Winter wordt creative director van het social-team Talpa. Hij blijft genoeg invloed houden. De Winter weet natuurlijk als geen ander hoe hij zijn doelgroep moet bereiken. Dus de kwaliteit van de video’s is daarmee wel gewaarborgd.”