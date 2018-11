Deel dit artikel:













Zwaar ongeluk op de A58 bij Roosendaal met vrachtwagen en bestelbus, weg weer open (foto: Christian Traets/SQ Vision). Foto: Remco de Ruijter

ROOSENDAAL - Op de A58 bij Roosendaal is donderdagmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. Een bestelbus is achterop een vrachtwagen gebotst. De snelweg tussen Breda en Bergen op Zoom was ter hoogte van Roosendaal-Oost urenlang dicht.

Geschreven door Raymond Merkx

Redacteur / Verslaggever

De bestuurder van de bestelbus zat bekneld en is in een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Veel vertraging

Het ongeluk gebeurde rond drie uur, ter hoogte van Roosendaal-Oost. Het zorgde voor een enorme files. Inmiddels is de weg dus weer vrij.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk.