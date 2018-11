Quote 500: kijk hier hoe in Brabant de miljarden worden verdeeld

6. Vorig jaar stond Karel van Eerd nog zevende. De redactie van Quote taxeert zijn vermogen op 2.1 miljard euro.

16. Ook Wim van der Leegte, voormalig baas van de VDL Group staat weer hoog in de ranking. Hij behoudt zijn zestiende plek en is goed voor 1.6 miljard euro. “Ik heb nog beheermaatschappijen waar ik mee bezig ben. En ik heb nog een stoeterij die nog niet winstgevend is en die moet ook nog winstgevend worden, dat moet ik nog zien te bereiken. Dat valt niet mee, maar dat gaat toch gebeuren,” zei hij dit jaar tegen Omroep Brabant.

Wim van der Leegte tijdens zijn laatste werkdag in 2016.

30. De Vughtse 'zegeltjesmiljonair' Robert van der Walle werd in 2013 rijk werd met de verkoop van BrandLoyalty. Hij investeerde zijn geld onder meer in een nieuwe golfbaan in Cromvoirt.

31. Wat voor Jumbo geldt, geldt eigenlijk ook voor Zeeman. Het zijn beiden winkels waar je goedkoop kan shoppen, maar waar de directeur ontzettend rijk is. Jan Zeeman uit Lage Mierde is goed voor 1 miljard euro. Zijn vermogen groeide dit jaar niet, maar toch staat hij op plek 31.

38. Een groot deel van de Brabanders heeft een keuken in huis van Piet Klerx, de Keukenconcurrent of Keukenmaxx. Ze spekten hiermee de bankrekening van eigenaar Ben Mandemakers wiens vermogen op 850 miljoen euro wordt geschat. Het is genoeg voor plek 38 in de Quote 500.

Welke Brabanders staan niet in de top 50, maar zijn wel steenrijk? Omroep Brabant bracht een deel in kaart.

67: Leo van Gansewinkel. Afval stinkt dat wel, maar geld niet. De 80-jarige Van Gansewinkel verkocht zijn afvalbedrijf in 2007 voor honderden miljoenen dollars. En vorig jaar verkocht hij eindelijk zijn villa. Zijn vermogen wordt nu geschat op 480 miljoen euro.

92: Erik van Loon. Deze Brabander verdient zijn geld met vleesverwerker Van Loon Group. Hij is goed voor 370 miljoen euro. Van dat geld kan de beroemde racer heel wat auto's kopen.

Erik van Loon in de Dakar Rally (foto: Willy Weyens)

188: Dirk Lips. Hij is onder meer eigenaar van het Autotron in Rosmalen en de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De recreatiebranche legt Dirk Lips, eigenaar van Libéma, geen windeieren. Hij heeft 200 miljoen euro.

214: Jos Koster werd rijk met de verkoop van koffiebranderij De Drie Mollen. Hij heeft een vermogen van 185 miljoen euro.

245: Henk en Mark van Cranenbroek. Menig Brabander heeft weleens tuinmeubelen of tuinkabouters bij de winkels in Budel, Dongen en Schijndel gekocht. Ze spekten daarmee de portemonnee van deze broers, die samen 165 miljoen euro delen.

250: Marc en Addy van Rooi. Met de Helmondse vleesgigant Van Rooi Meat verdienden de broers hun geld. Ze hebben een vermogen van 165 miljoen euro. Dat is het dubbele van een jaar eerder.

287: Frans Heesen kocht in 1977 en kleine werf in Oss, inmiddels is hij goed voor 140 miljoen euro. Hij verkocht 100 megasloepen en verkocht Heesen Yachts voor miljoenen euro's. Het stadion van Top Oss draagt zijn naam.

kocht in 1977 en kleine werf in Oss, inmiddels is hij goed voor 140 miljoen euro. Hij verkocht 100 megasloepen en verkocht Heesen Yachts voor miljoenen euro’s. Het stadion van Top Oss draagt zijn naam. 294: DJ Tiësto. Hij mag dan niet langer de beste dj ter wereld zijn, toch boert DJ Tiësto nog prima. Hij heeft een vermogen van 140 miljoen euro.