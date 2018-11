Fusiebespreking Nuenen-Eindhoven gaat vrijdag verder: 'Treinen gaan net zo lang door tot ze stoppen'

DEN BOSCH - “Treinen gaan net zo lang door tot ze stoppen”. SP-voorman in Provinciale Staten Nico Heijmans sprak die woorden vorige week in het debat over de fusie van Nuenen en Eindhoven. Dat debat gaat vrijdag verder. De vraag is of de fusietrein stopt of doorgaat. Gedeputeerde Staten gaan vol op het gas. De SP heeft de hand bij de noodrem. Die partij begon vorige week aan een Houdini-act om zonder kleerscheuren onder de fusie uit te komen. Nuenen zal vandaag weer met ingehouden adem toekijken of de SP zich van de coalitiekettingen los kan rukken.

Het debat werd vorige week afgebroken omdat de Statenleden naar een herdenkingsbijeenkomst voor een overleden collega wilden en omdat de SP plotseling een konijn uit de hoge hoed toverde. De SP heeft namelijk een probleem. De partij is lid van de coalitie die het college van Gedeputeerde Staten vormt. Provinciaal bestuur leidt zelden tot politieke strijd. Maar nu wordt de SP er door de oppositie aan herinnerd dat de partij toch echt in het eigen programma heeft staan dat een fusie alleen dan kan als de inwoners van een gemeente het daar mee eens zijn. Dat is in Nuenen niet het geval, bleek uit de uitslag van een referendum met een opkomst van 57 procent. Voor de SP is die uitslag bepalend voor het oordeel.







Goede vrede bewaren

De SP moet nu kiezen: of de eigen partijlijn volgen of de goede vrede bewaren in de coalitie. Dat is een dilemma met nog minder dan een half jaar te gaan tot aan de provinciale verkiezingen. Geen enkele partij wil die strijd aan gaan met het risico voortdurend herinnerd te worden aan het verloochenen van het eigen beleid dat er toe leidt dat er een complete gemeente van de kaart wordt geveegd.

Het kwaad

Daarom riep Heijmans Gedeputeerde Anne-Marie Spierings vorige week op te gaan experimenten met nieuwe vormen van bestuur. Uitgangspunt daarbij is, zei hij, dat Nuenen over zijn eigen zelfstandigheid beschikt. Dat standpunt werd vorige week direct omarmd door nota bene D66, de partij waar Spierings lid van is. Dat is opvallend want Spierings is nou juist degene die namens GS alles uit de kast haalt om de voorgenomen fusie te verdedigen. Zij is de personificatie van het kwaad in Nuenen. Haar positie wordt niet beter als haar eigen partij begint te twijfelen.

Dit jaar afronden

Ondanks die oproep van de SP aan Spierings willen alle partijen dat het debat over de fusie nog dit jaar wordt afgerond. De vraag is er op zo’n korte termijn een plan voor experimenteel bestuur in de steigers gezet kan worden en wat dat dan is. In Zuidoost-Brabant was vroeger het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, daarna kwam de Metropoolregio Eindhoven. Eindhoven en de buurgemeenten vormen ook nog eens de SGE, Stedelijk Gebied Eindhoven. Er is ook nog Brainport. Kan daar nog een experiment bij?

Het wordt een interessant debat of zoals Nico Heijmans vorige week opmerkte: “Het is ontzettend fijn dat we eens een keer een debat voeren dat ergens over gaat”.