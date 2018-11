Opruimen drugsafval van vrachtwagens Offenbachlaan kost 40.000 euro

EINDHOVEN - Het opruimen van het drugsafval en het schoonmaken van de bodem van de locaties aan de Offenbachlaan in Eindhoven waar vorige maand twee vrachtwagens vol drugs werden gedumpt, kost zo’n 40.000 euro. Dat hebben burgemeester en wethouders gezegd naar aanleiding van raadsvragen van de LPF Eindhoven.

Omdat de dumpingen op gemeentegrond hebben plaatsgevonden, draait de gemeente Eindhoven op voor de kosten. Het opruimen kostte een hele week.

Middenin een woonwijk brandde één vrachtwagen vol drugsafval helemaal uit. Daardoor kwam er gevaarlijk zoutzuurgas vrij. Twaalf appartementen werden ontruimd. Een avond eerder werd er in dezelfde straat ook al een vrachtwagentje vol afval gedumpt, daaruit lekte het afval op straat.

Schande

Burgemeester Jorritsma sprak toen schande van de dumpingen. "Dit is levensgevaarlijk. Synthetische drugsafvalstoffen - het gaat om aceton, allerlei soorten zoutzuren en dergelijke - kunnen exploderen met die hitte.”

LEES OOK: 'Welke idioten doen zoiets?', burgemeester geschokt over brandende truck vol chemicaliën in woonwijk

Toch is er volgens hem geen sprake van een crisissituatie: “Nee, er is geen sprake van een crisissituatie maar er zijn wel grenzen overschreden. Het dumpen van xtc afval kennen we uit het buitengebied. Dat dit nu in een woonwijk gebeurt is levensgevaarlijk, ondoordacht en heel uitzonderlijk. Met de in brand gestoken vrachtwagen aan de Offenbachlaan worden de gevolgen van drugscriminaliteit nog meer zichtbaar in woonwijken.”