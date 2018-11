Rico Verhoeven zet kickboksen even opzij voor zijn filmdebuut

"Je moet jezelf wel op één ding focussen. Daarom ga ik geen wedstrijden spelen en filmopnames tegelijkertijd doen, dat werkt niet, maar ik blijf wel trainen," vertelt de Brabander als hij net op Schiphol is geland na een lange vlucht uit Los Angeles. De kickbokser was daar voor besprekingen over de film waarin hij zelf de hoofdrol gaat spelen. "Ik heb meetings gehad in LA met schrijvers en regisseurs. Het wordt echt een serieuze Hollywood-film."





De kickbokser uit Halsteren is ook een van de producenten van de film The Black Lotus. Daarom is hij ook betrokken bij de voorbereidingen van de productie. "We zijn een samenwerking aangegaan met Capstone Pictures, een gerenommeerde filmmaatschappij in Amerika en met Dutch Filmworks, echt gaaf", vertelt Verhoeven enthousiast. Het verhaal wordt om hem heen geschreven, hij speelt een Amerikaanse militair die nog één keer op missie moet. Het heeft weinig met kickboksen te maken, volgens de kampioen.

Nederlands tintje

The Black Lotus is niet alleen plek voor internationale filmsterren, Rico Verhoeven wil ook Nederlandse acteurs en actrices aantrekken voor zijn filmproject. "Ik ken veel mensen in de filmindustrie hier en we hebben ze echt nodig. Een groot deel van de film speelt zich namelijk af in Amsterdam", aldus de kickbokser.

Ook het personage dat hij speelt, zal een Nederlandse achtergrond hebben, omdat de acteur in spe wel authentiek wil blijven. Verder is de film een Amerikaanse productie en Verhoeven werkt dan ook al aan zijn Engels, en hij volgt acteerlessen. "Als kickbokser moet ik soms ook een beetje acteren, zo mag je niet laten zien dat je pijn hebt en moet je je emoties verbergen, terwijl je in de film juist misschien wat meer moet overdrijven."

Tegenspeler

Het is nog niet duidelijk welke andere grote acteurs er in de film gaan spelen. "We moeten eerst het script en scenario afronden, daarna kijken we verder, maar we hebben al wel lijntjes uitstaan. Er is in ieder geval voldoende budget om er iets moois van te maken", vertelt Verhoeven. Stiekem droomt hij ervan om zijn voorbeeld Dwayne Johnson 'The Rock' te strikken en ook tegen een grootheid als Denzel Washington heeft hij geen bezwaar. Al is er het besef dat dit wel heel dure acteurs zijn.

Voor de opnames beginnen wil Rico Verhoeven in ieder geval ook nog één keer de ring in stappen voor een groot kickboksduel, al zal dat volgens hem niet meer in 2018 zijn. Volgend jaar wordt The Black Lotus opgenomen en begin 2020 moet de film in de bioscoop draaien.