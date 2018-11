Hatsjie: vrachtwagen raakt van A58 na niesbui, chauffeur niet gewond

MOERGESTEL - Een niesbui heeft grote gevolgen gehad voor een vrachtwagenchauffeur, vrijdagmiddag rond halftwee op de snelweg A58. Ter hoogte van Moergestel moest de man niezen. Toen hij een papiertje willen pakken, trok hij wat ongelukkig aan het stuur, waarna de veertig ton zware combinatie van de weg raakte, door een hek reed en op het talud tot stilstand kwam.

De bestuurder raakte wonder boven wonder niet gewond. De afslag Moergestel op de A58 is in de richting van Tilburg afgesloten.



Berging gaat uren duren

Het verkeer kan langs de uit balans geraakte vrachtwagen. Rijkswaterstaat heeft hekken geplaatst te voorkomen dat er tijdens de avondspits een kijkersfile ontstaat. De vrachtwagen was geladen met 27 ton stenen. De combinatie wordt vanaf 21.00 uur geborgen. Ook wordt dan een vangrail, die over 65 meter is beschadigd, gerepareerd of vervangen. Voor het verkeer is één rijstrook beschikbaar en geldt tijdens de werkzaamheden een aangepaste snelheid. De afslag Moergestel in de richting Tilburg zal dan tijdelijk worden afgesloten.