Boerin Anke in de knel: 'Hoe kun je groen denken, als je in het rood staat?'

OOSTERHOUT - Zij heeft psychologie gestudeerd, hij komt uit de ICT en zij delen, behalve de liefde, een tweede passie: koeien. En dat ondanks alle tegenslagen die ze bij het uitoefenen van hun bedrijf tegenkomen. Anke Wismans en Maarten van Fessem runnen sinds vier jaar in Oosterhout een melkveehouderij, een boerderijwinkel (De Driehoek) en een kaasmakerij. Nog wel, maar ook zij hebben moeite het hoofd boven water te houden.

Het stel is de dupe van van de vele knelgevallen in ons land. Veehouderijen die in de problemen zijn gekomen door milieuregels die het ministerie van Landbouw vaststelde nadat er fors was geïnvesteerd. Door die regels moesten boeren ineens afstand doen van een aantal koeien, omdat er anders via de mest teveel fosfaat werd uitgescheiden. Voor Anke en Maarten betekende dit dat ze afscheid moesten nemen van twintig van hun negentig koeien.



Zoveelste knauw

Deze week kreeg hun aanstekelijk enthousiasme een zoveelste knauw. Minister Carola Schouten van Landbouw blijkt fosfaatrechten, die boeren nodig hebben voor hun koeien om de schadelijke uitstoot van mest te beperken, vergeven te hebben aan vleesveehouders. Dat steekt de melkveesector, want voor boeren die in deze branche werken, zou geen ruimte meer zijn om fosfaatrechten uit te delen. Het nieuws werd naar buiten gebracht door Innovatief uit de Knel, de actiegroep met Henk Antonissen uit Leende als roerganger. Volgens hem zijn veeboeren voor de gek gehouden, want van het ministerie had hij te horen gekregen dat er te weinig fosfaatrechten waren.



“Ik vind het belangrijk dat een actiegroep als Innovatief uit de Knel van zich laat horen. Heel veel moeite heb ik met het ambtenarenapparaat op het ministerie van Landbouw, dat de minister informeert. Daar gaat heel veel mis. Ik vraag me af of de minister het zo slecht bedoelt. Er is gewoon een wirwar aan regels”, vertelt Anke.

'Hoe kun je groen denken als je in het rood staat?'

“Ondertussen hebben we wel het idee dat we met de rug tegen de muur staan. Ik begrijp dat we rekening moeten houden met het milieu en dat doen we ook, maar hoe kun je groen denken als je in het rood staat? Als het zo doorgaat, dan komt het voedsel in de toekomst uit het buitenland. Of we daar zo blij mee moeten zijn? Bovendien: hoe kun je als minister tussentijds regels veranderen, daar kun je als ondernemer toch niet op bouwen?”



De 33-jarige Oosterhoutse had zulke mooie verwachtingen van de carrièreswitch die ze jaren geleden maakte. Samen met haar broer Bram (29) en haar 34-jarige vriend zouden ze een droom gaan verwezenlijken. Wat hadden ze er enorm veel zin in om het melkveebedrijf dat dertig jaar door haar ouders werd geleid, over te nemen.



'Ik wil niets anders'

Anke kan zich een leven zonder koeien nauwelijks voorstellen, maar het wordt er voor haar niet makkelijker op gemaakt, zegt ze. “Ergens houdt het op. We moeten echt nadenken over de boodschappen die we willen doen. Rekeningen kunnen niet betaald worden en soms denk ik dat het klaar is met onze droom. Gelukkig hebben we naast de melkkoeien met onze zuivelwinkel een andere knop om aan te draaien, maar eigenlijk laat het Rijk ons gewoon in de kou staan. We hebben er totaal geen controle meer op. Dat is heel erg jammer, want als ik zo tussen onze koeien loop, dan denk ik dat ik echt niets anders wil.”