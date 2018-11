A58 weer open na ongeluk met gekantelde vrachtwagen

Deel dit artikel:













ETTEN-LEUR - Een vrachtwagen met bananen is vrijdagmiddag dwars door de middenberm van de A58 geschoten. De snelweg bij Etten-Leur was urenlang in beide richtingen afgesloten. Het verkeer werd daarna over de vluchtstrook geleid. Rond negen uur is begonnen met herstelwerkzaamheden aan de middenberm. Rond elf uur was de weg weer open voor verkeer.

Geschreven door Corné Verschuren

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is een deel van de vangrail verwijderd om het bergen van de vrachtwagen mogelijk te maken. Die klus was rond negen uur geklaard. Daarna werd in beide richtingen een rijstrook geopend en werd de vangrail gerepareerd.



Het verkeer werd omgeleid. Weggebruikers richting Breda of Bergen op Zoom konden het beste Rotterdam volgen. In beide richtingen kon dat via de A16 en de A17. LEES OOK: Zwaar ongeluk op de A58 bij Roosendaal met vrachtwagen en bestelbus, weg weer open



Op dezelfde weg vond donderdag bij Roosendaal ook een ongeluk plaats. Een bestelbus botste achterop een vrachtwagen. De snelweg tussen Breda en Bergen op Zoom was bij Roosendaal urenlang dicht.