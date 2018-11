Knalfeest gaat niet door en Theo zoekt kamer, Vlierden begrijpt er niets meer van: 'Wat is dat nou?'

Nu is Theo met spoed op zoek naar woonruimte in Vlierden. (Foto: Weekblad van Deurne)

VLIERDEN - Theo zoekt een kamer. Marleen en hij gingen na veertig jaar uit elkaar. Het stel, dat regelmatig advertenties zet in de plaatselijke krant, houdt al een jaar lang de gemoederen bezig in Vlierden. Er zou vrijdag nog een groot knalfeest worden gegeven ter ere van hun 40-jarige huwelijk, maar dat is nu dus van de baan.

"Wat is dat nou? Och, dat meen je toch niet? Dan weet ik het helemaal niet meer", zegt een buurtbewoner geschrokken over het nieuws dat Theo en Marleen uit elkaar zijn. Niemand weet precies wie het stel is of hoe ze eruit zien, maar toch is heel Vlierden betrokken bij het duo.

"Ja, het is echt heel vervelend", reageert wethouder Marnix Schlösser op het nieuws dat de mysterieuze man en vrouw uit elkaar zijn. Theo zoekt nu een kamer. "Ik heb geen kamer beschikbaar, maar voor iedereen die in Vlierden een goed plekje zoekt, moeten we openstaan toch."

Duidelijkheid over Theo en Marleen

Sinds november 2017 krijgen de inwoners van Vlierden regelmatig beterschaps-, verjaardags- en verhuiskaarten in de brievenbus van Theo en Marleen. In de krant komen tal van advertenties van Theo en Marleen voorbij.

Toch is er ondertussen meer duidelijkheid. Theo en Marleen laten namelijk aan Omroep Brabant weten dat ze zondag in KRAAK. vertellen hoe het allemaal precies zit.

