45 ramptoeristen bekeurd voor maken van foto's van ongeluk op A58 bij Etten-Leur

ETTEN-LEUR - 45 automobilisten zijn vrijdag bekeurd nadat ze foto's of video's maakten van het ongeluk op de A58 bij Etten-Leur. Dat laat de politie weten. Zij krijgen een boete van 239 euro (inclusief administratiekosten).

Bij het ongeluk schoot een vrachtwagen dwars door de middenberm om vervolgens op zijn kant terecht te komen. De weg was een groot deel van de dag afgesloten voor reparaties.

De fotograferende en filmende bestuurders op de A58 krijgen de boete van 239 euro omdat bellen, fotograferen of filmen achter het stuur niet mag. ‘In dit geval liepen de hulpverleners ook nog eens het risico dat een bestuurder is afgeleid door het gebruik van de smartphone en niet meer op de weg let. Dat levert gevaarlijk situaties op en leidt tot onnodige vertraging’, liet een politiewoordvoerder weten.

Overlast

De politie liet eerder dit jaar al weten regelmatig grote overlast te ondervinden van rampentoeristen die foto's maken van ongelukken. Dat was mede naar aanleiding van een groot ongeluk, ook toen op de A58, waarbij levensgevaarlijke situaties ontstonden.

De politiebond pleitte hierna voor hogere boetes voor rampentoerisme. De fotografen zorgen regelmatig voor levensgevaarlijke situaties. Er mag volgens de politie op de openbare weg worden gefilmd en gefotografeerd, zolang de hulpdiensten niet gehinderd worden. ‘Of dat ethisch altijd verantwoord is, is een andere discussie’, aldus de woordvoerder.

LEES OOK: 'Wilt u niet filmen dat wij iemand aan het reanimeren zijn?', agent doet oproep na rampentoerisme