Proef met centraal tellen van stemmen voor gemeenteraad in Altena

De stemmen van de meer dan dertig stembureaus uit de hele regio, worden na het sluiten van de stembussen centraal geteld op het gemeentehuis van Werkendam. “Dan komt er een officieuze uitslag op partijniveau. Dus welke partij heeft hoeveel stemmen en dat vertaald naar zetels. Maar wat we niet doen is kijken naar hoeveel voorkeurstemmen iemand heeft gekregen. Dat gaat de volgende dag pas gebeuren”, vertelt De Boer. "En dat is vrij nieuw."

Tweede telling, volgende dag!

“De dag na de verkiezingen, dat is donderdag 22 november, worden alle uitgebrachte stemmen naar de plaatselijke sporthal gebracht. We zetten dan verse tellers in. Deze ‘tweede telling’ richt zich onder meer op wie voorkeurstemmen hebben gekregen en hoeveel.”

In de oude werkwijze tellen dezelfde mensen, die de eerste telling hebben gedaan, ook de tweede. Bij het experimenteel tellen, telt een nieuwe ploeg de stemmen nog een keer, maar dan de volgende dag.

Rust en zekerheid

Bij meerdere herindelingsverkiezingen in Nederland, zoals later ook deze maand in de regio Altena, doen zeven van de twaalf gemeenten mee aan het experimenteel tellen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken hoopt door het experimenteel tellen meer rust en zekerheid te brengen in de uitslag van verkiezingen.