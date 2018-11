150 Willem II-supporters uren ingesloten door politie op station Amsterdam na noodbevel burgemeester

TILBURG - De politie en ME in Amsterdam hebben zaterdagmiddag een groep van 150 supporters van Willem II ingesloten op het station van Amsterdam. Zo hoopte de politie een confrontatie te voorkomen tussen de supporters uit Tilburg en aanhangers van Ajax. Willem II speelt zaterdag in de Johan Cruijff Arena tegen de Amsterdamse club.

Volgend op een noodbevel van burgemeester Femke Halsema wordt de groep onder politiebegeleiding naar het stadion gebracht. Of dat per bus of per metro gebeurt, is nog niet officieel bekend. Een woordvoerder van de politie zegt dat er nog geen incidenten zijn geweest of arrestaties zijn verricht.



Een woordvoerder van Willem II vertelt: "De 150 Tilburgse supporters kwamen met vrij vervoer naar Amsterdam. Bij aankomst daar, zijn ze op last van de gemeente op het perron vastgehouden. Er zijn geen redenen om te denken dat er partijen zijn die het gemunt hadden op die groep.”

Hij vindt het heftig dat dit gebeurde. “Zeker voor de supporters die heel bewust voor vrij vervoer kiezen zodat ze wat in Amsterdam kunnen gaan drinken. Dat ze dan worden beperkt is heel jammer.” De politie zegt dat geen van de Willem II-supporters zich misdragen heeft.

Bij sommige wedstrijden geldt een verplichte bus- of treincombi, waarbij supporters alleen onder begeleiding van stewards mogen reizen. De burgemeester van de ontvangende stad beslist normaal in overleg met de lokale driehoek of gecombineerd vervoer nodig is. Dat was dit keer niet het geval.

'Twee uur op perron'

Een supporter van Willem II schrijft op Twitter: "We hebben in totaal twee uur stilgestaan op een perron. Zijn gefouilleerd, er zijn foto’s gemaakt van iedere supporter en worden nu per trein naar het uitvak gebracht. Er is NIETS gebeurd. Al heb ik vele smoesjes van de agenten hier gehoord."

In een video van AT5 zijn de supporters al zingend te horen op het perron. De politie houdt toezicht in de stationshal.