Willem II beperkt de schade tegen Ajax: 'Hoeven ook niet geslacht te worden'

AMSTERDAM - Willem II verloor zaterdagavond met 2-0 van Ajax. Een uitslag die ook flink hoger uit had kunnen vallen, besefte trainer Adrie Koster na afloop. Na een half uur spelen wisselde hij al defensief, want vrijwillig naar de slachtbank gaat zag hij niet zitten.

Het was in de openingsfase in de Johan Cruijff ArenA niet de vraag of Ajax zou scoren, maar hoe snel. Het duurde uiteindelijk tot de elfde minuut voor de thuisploeg op voorsprong kwam tegen Willem II. Nog eens tien minuten later werd het 2-0. En toen was de wedstrijd eigenlijk voorbij.

"Nee, het is nooit echt een wedstrijd geweest", gaf Koster na de wedstrijd meteen toe. "We hebben getracht er een wedstrijd van te maken, door te kijken wat er hier te halen viel. Door vroeg druk te zetten, omdat je weet dat ze daar normaal gesproken moeite mee hebben. Het liep niet zo. Maar als we voor een andere speelstijl gekozen hadden, zoals we geëindigd zijn, had je deze wedstrijd ook niet gewonnen."

Ajax was minder scherp in de tweede helft. De thuisploeg leek absoluut geen honderd procent meer te geven, met het oog op de Champions League-wedstrijd tegen Benfica op komst. En Willem II stond beter. "We hebben de schade kunnen beperken. Compliment voor de tweede helft. Maar soms kom je een ploeg tegen die meer kwaliteit heeft, dan wordt het moeilijk om zo'n wedstrijd te winnen."

Geen slachting

Koster wisselde al in de eerste helft, Driess Saddiki ging eruit voor Thomas Meissner. Daar koos de Willem II-trainer al voor het beperken van de schade. "We hoeven hier niet afgeslacht te worden. Het heeft dan weinig zin om op dezelfde voet door te gaan. Je weet het natuurlijk nooit, maar we gaven wel heel veel ruimte weg. En daar maakten ze met Neres veel gebruik van."

"We hadden een strijdplan, maar dat had Ajax heel snel door", zei Vurnon Anita over de wedstrijd. "Dan weet je dat je het lastig krijgt. We hebben het omgezet, daarna ging het wat beter. Maar dan is het al 2-0, dan is het heel lastig. Je hoopt op een aansluiter, maar die bleef uit."

PEC Zwolle

Anita wil nu vooral de tweede helft meenemen naar de volgende wedstrijd. "We stonden wel goed in de tweede helft. Van onze kant een stuk beter, dat is positief. Als we dat elke wedstrijd doen, kun je wel wat doen in de competitie tegen andere clubs." Te beginnen tegen PEC Zwolle, vrijdag. "We hebben een tijd niet gewonnen, iedereen snakt daar naar. Daar moeten we vol voor gaan."

Fernando Lewis sluit zich aan bij de woorden van Anita. "Zeker. We weten wat belang van deze wedstrijd was. Maar je weet ook dat het hier bij Ajax een moeilijke wedstrijd is, dat je kan verliezen. Vrijdag komt nu een belangrijke pot, we moeten gewoon drie punten pakken."