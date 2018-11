Willem II kansloos tegen Ajax, maar monsterverlies blijft uit

AMSTERDAM - Willem II heeft in Amsterdam met 2-0 verloren van Ajax. Ajax kwam al vroeg op voorsprong. Kasper Dolberg opende in de elfde minuut de score (1-0). Frenkie de Jong maakte de tweede. Een afslachting dreigde, maar de ploeg die tweede staat kreeg de bal er niet meer in. Willem II ging verdedigender spelen en Ajax zette minder druk.

Trainer Adrie Koster liet zijn ploeg in eerste instantie met slechts drie verdedigers starten, iets waar hij snel spijt van kreeg. Ajax stapelde kans op kans en het was doelman Wellenreuther die zijn ploeg overeind hield.





Omroep Brabant hield de wedstrijd live bij. Lees hieronder alles nog eens terug.

93' We zijn klaar. Geen treffers in de tweede helft. Het eerste half uur leek het erop dat Ajax een monsterzege zou boeken, maar de schade in doelsaldo blijft beperkt voor de spelers uit Tilburg.

90' Er komen drie minuten bij.

85' Wissel bij Ajax. Labyad vervangt Ziyech.

73' Een goede kans voor Neres, maar die schiet net naast. De wedstrijd speelt zich vooral op de helft van Willem II af.

67' Kolovos komt het veld in voor Lieftink. Bij Ajax verving Van de Beek net Schöne.

63' Sol loopt uit de rug van Blind weg, hij krijgt een aardige kans.

61' Ziyech en Schöne moeten lang wachtentot de muur staat. Ziyech schiet uiteindelijk. De bal komt uit bij Wellenreuther, die een goed zicht op de bal had.

60' Is het een penalty? Mazraoui wordt neergehaald. Nee, de scheidsrechter legt de bal op het randje van het strafschopgebied: 25.7 meter.

59' Voorzet van Ziyech, Huntelaar probeert te koppen. Wellenreuther voorkomt een goal door goed uit te komen, de bal gaat naast. Huntelaar wil een corner.

55' Eindelijk een goede kans voor Willem II. Avdijaj schiet in het zijnet.

54' Ajax heeft wel wat kansjes, maar er gaat ook veel mis. De druk die de ploeg in de eerste helft zette, is eraf. Ook lijkt Willem II wat beter te staan.

53' Huntelaar vervangt doelpuntenmaker Dolberg.

46' Geen wissels in de rust. Sol trapt af. Bij Ajax loopt Huntelaar warm.

45' Einde eerste helft.

42' Na de wissel lijkt Willem II een beetje onder de druk uit te komen. Tot grote kansen leidt het niet, maar fans en spelers kunnen even ademhalen.

35' Willem II gaat wisselen. Adrie Koster wil zijn verdediging versterken om een monsterscore van Ajax tegen te gaan. Dries Saddiki wordt vervangen door Meissner. Ideeën bij Willem II ontbreken. De elf in het veld zijn minder creatief dan de meegereisde supporters.

33' Gele kaart voor Fran Sol.

27' Dit wordt waarschijnlijk geen fijne avond voor Willem II. Ajax blijft maar komen. Willem II komt nauwelijks onder de druk vandaan. Als dat incidenteel al lukt, leidt het niet tot grote kansen.

22' Hier kon je op wachten. Frenkie de Jong maakt de 2-0.









12' Ajax neemt geen gas terug. Weer een kans, maar weer redt Wellenreuther.

10' Het was wachten op een goal van de thuisploeg, Ajax komt op 1-0, Dolberg is de gevierde man. Neres werd met een dieptepass door Lasse Schöne weggestuurd, hij legt de bal terug op Dolberg die niet aarzelt. Wellenreuther is kansloos bij dit harde schot.













9' Goalie Wellenreuther redt knap, de Tilburgers leven nog, maar iedereen voelt dat de ploeg dit geen negentig minuten lang volhoudt. Neres dacht even te scoren, maar die wordt afgekeurd vanwege buitenspel.

5' Ajax jaagt op een goal. Willem II heeft het moeilijk.

3' Adrie Koster, de trainer die niet graag en ook niet veel wisselt in zijn basisploeg, heeft toch wat wijzigingen doorgevoerd voor dit duel met Ajax. In vergelijking met vorige competitiewedstrijd zijn er basisplaatsen voor Lewis en Lieftink. Dankerlui en Meissner zitten op de bank.

1' We zijn begonnen. Ajax zet meteen druk en komt bijna op 1-0. Neres krijgt de bal langs Wellenreuther, die voor zijn goal staat. Hij telt hem al, maar Lewis haalt de bal van de doellijn af.

Het was even de vraag of er in het uitval supporters van Willem II zouden zitten. Hoewel niemand zich had misdragen sloot de Amsterdamse politie ruim 150 fans voor de wedstrijd namelijk uren in op het station, tot woede van de fans. De politie was bang voor een confrontatie tussen Tilburgse en Amsterdamse fans.

Bij sommige wedstrijden geldt een verplichte bus- of treincombi, waarbij supporters alleen onder begeleiding van stewards mogen reizen. De burgemeester van de ontvangende stad beslist normaal in overleg met de lokale driehoek of gecombineerd vervoer nodig is. Dat was dit keer niet het geval.

Per trein zijn de woedende fans na lang wachten toch naar de Arena gebracht.

"Voor de duidelijkheid. Onze supporters mógen in Amsterdam zijn en waren niet uit op ongeregeldheden. De gemeente Amsterdam kiest ervoor om uit voorzorg deze groep supporters niet de stad in te laten, omdat mogelijk gevaar voor deze groep dreigde", zo stelde Willem II een uur voor de wedstrijd. "De politie heeft inmiddels laten weten dat de Willem ll-supporters zich goed gedragen hebben en naar de Arena zijn vervoerd om de wedstrijd bij te wonen."









Er zijn veel Willem II spelers die een verleden bij Ajax hebben, maar dat geldt ook voor coach Adrie Koster.