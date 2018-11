Gefrustreerde Willem II-supporter bij Amsterdam Arena: 'Nog nooit zo als beesten behandeld'

AMSTERDAM - Nadat een groep van 150 supporters van Willem II zaterdagmiddag twee uur lang door de politie werd vastgehouden op het station in Amsterdam, is de ellende 's avonds nog niet voorbij volgens een fan van de club. "Ik ga al jaren mee met uitwedstrijden. Maar nog nooit werden ik en mijn medesupporters zo als beesten behandeld. Zo máák je mensen boos", schrijft de man achter website De Kruikenzeiker op Twitter.

Volgens de supporter was er overdag op het station niets aan de hand. De politie bevestigt ook dat geen van de Willem II-supporters zich misdragen heeft.

"Waar voor de grote groep supporters de lol er nu wel af is en iedereen het liefst terug naar Tilburg wil, stuurt de politie ons naar het stadion. We mogen dus niet eens naar huis", schrijft hij rond vijf uur in de middag. Daarna wordt de groep volgens de fan nog eens vastgehouden op een ander station.

Vervolgens is de groep naar eigen zeggen 'onder dwang' naar het stadion gestuurd. 'Het ontvangst is echt schandalig', schrijft hij over de vele agenten die de supporters daar opwachten. "Bij het stadion zouden we eten en drinken (kunnen) krijgen. Het stadion is dicht. Ook pissen mag niet", schrijft de gefrustreerde supporter.

Geen drinken

"We stonden voor een dicht hek. Het hek ging open: volgend dicht hek. Toen we vanmiddag om kwart voor drie uit de trein stapten, hadden we de laatste mogelijkheid om iets te drinken als je dat nog bij je had. En nu staan we dus weer hier."

Rond half acht 's avonds zijn de supporters in het stadion. "Een hongerige en dorstige horde supporters dringt bij het kleine verkooppunt van de Arena. De situatie nu: we zijn binnen maar supporters klagen over hoofdpijn vanwege te weinig drinken."

Uit voorzorg

De groep Tilburgse supporters was zaterdagmiddag uit voorzorg omsingeld op een perron, omdat er signalen waren dat het mogelijk tot een confrontatie zou komen met Ajax-aanhang. Ongeregeldheden bleven uit en er is niemand opgepakt, zegt een woordvoerder van de politie. Hoe het na de wedstrijd zal gaan, kon hij nog niet zeggen.