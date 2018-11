Mysterie opgelost: dit duo zit achter geheimzinnige Theo en Marleen

De gemoederen werden in Vlierden flink bezig gehouden door een zekere Theo en Marleen. Inwoners van het dorp kregen lieve kaartjes van het stel en werden uitgenodigd voor hun robijnen huwelijksfeest. Even later lazen zij in het weekblad dat het stel ging scheiden en dat Theo met spoed op zoek was naar een kamer. Na een lange tijd van gissen en raden weten we dan toch eindelijk wie het stel is.

Bekijk de video en lees daarna verder.

LEES OOK: Feest van mysterieuze Theo en Marleen gaat niet door, duo is uit elkaar

Niet vies van een grap

Frank van Rooij en Frans Fransen - onderdeel van cabaretgroep De Vlierdense Maffia - staan erom bekend dat ze zo nu en dan een grap uithalen met de inwoners van Vlierden. In 2003 bedacht het tweetal, samen met de burgemeester, dat ze de buurt wijs zouden maken dat er midden in het centrum een grote afvalverwerkingscentrale zou komen.

LEES OOK: Knalfeest gaat niet door en Theo zoekt kamer, Vlierden begrijpt er niets meer van: 'Wat is dat nou?'

Omdat ze in Vlierden te veel bekendheid kregen, besloten Frank en Frans het volgende dorp, Ommel, voor de gek te houden. "Daar organiseerden we een informatieavond om aan te kondigen dat er een mestcentrale in het dorp zou komen", vertelt Fransen. "Heel het dorp was in rep en roer."