'Geschokt en verbijsterd, woorden schieten te kort', voetbalclub D.F.C. rouwt om dood Paul (23)

BREDA/DORDRECHT - De verslagenheid bij voetbalclub v.v. D.F.C uit Dordrecht is groot na het verlies van hun eerste elftalspeler Paul Pluijmert. Hij overleed zaterdagnacht na een steekpartij in het centrum van Breda. “D.F.C. is in diepe rouw. Een trouw lid is uit het leven weggerukt", schrijft de club op haar website.

Geschreven door Christel van der Meer

"'s Ochtends lees op je op Teletekst dat een 23-jarige Dordtenaar is neergestoken in Breda en aan zijn verwondingen overleden. Als je dan later hoort dat het onze eerste elftalspeler Paul Pluijmert betreft, dan schieten woorden te kort", begint de reactie op de site van de Dordtse voetbalclub. "Binnen de selectie, trainers en de begeleiders is de klap hard aangekomen. Ons medeleven gaat uit naar het gezin, familie en kennisen. Geschokt en verbijsterd zijn zij geconfronteerd met een onvervangbaar verlies." De komende week en volgend weekend schrapt de club vanwege Pauls dood alle activiteiten en wedstrijden. Lees verder onder de Facebookpost

Paul werd rond vier uur neergestoken op de Nieuwe Prinsenkade in Breda. "Het lijkt heel duidelijk dat er geen directe aanleiding is geweest voor het geweld", aldus een woordvoerder van de politie. Eerder gingen er verhalen rond dat er een ruzie voorafging aan de steekpartij, maar dat is dus volgens de politie absoluut niet het geval. De verdachte is een 36-jarige man uit Breda. 'Wereld steeds gekker'

Op sociale media zijn ook al veel steunbetuigingen aan de nabestaanden van Paul verschenen. "Heel veel sterkte voor alle betrokkenen, de wereld lijkt steeds gekker te worden helaas", schrijft iemand onder de post van de voetbalclub. Een bekende van Paul schrijft: "Paulus, je was en bent een kanjer, maat. Je zal bij DFC en bij mij nooit vergeten worden."