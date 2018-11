Familie van overleden Sjors (22): ‘Waar is de auto van onze zoon?’

GEMERT - De familie van de 22-jarige Sjors van Berlo, wiens lichaam vorige maand in de Maas bij Megen werd gevonden, hoopt op hulp bij de zoektocht naar de donkergrijze Dacia Logan van Sjors. Die is nog altijd niet gevonden.

Sjors werd op vrijdag 19 oktober gevonden, nadat hij ruim zes dagen vermist was. De donkergrijze Dacia Logan MCV met kenteken 66-HXJ-9 is nog altijd zoek. Met het vinden van de auto hoopt de familie uit te vinden waar en hoe Sjors in de Maas terecht is gekomen.

De politie meldde kort na de vondst van het lichaam van Sjors dat het niet om een misdrijf gaat, maar de familie sluit een ongeluk of misdrijf niet uit.

Elke week

Sjors reed bijna elke week de route Eindhoven-Nijmegen via de A50 en de A326. Ook reed hij regelmatig vanaf Nijmegen via de A73 naar Boxmeer en nam dan de afslag naar huis, naar Gemert.

Sjors is op zaterdag 13 oktober kort na vijf uur ‘s ochtends met de Dacia vanuit Oss in zuidelijke richting vertrokken, dus niet richting Megen. Hij kwam in Oss via Gemert-Eindhoven en Den Bosch. Vermoedelijk is de auto kort na vijven nog te zien geweest op de Graafsebaan in Oss, richting A50.

Waarschijnlijk is hij vervolgens richting Nijmegen (Ravenstein/Wijchen) gereden. Mogelijk heeft hij echter andere afslag genomen. Sjors heeft kort na drie uur ‘s nachts in Den Bosch nog getankt, meldt zijn familie.

Spullen van Sjors

Als de Dacia in de Maas terecht is gekomen, drijven er misschien spullen uit de auto in de Maas of liggen die aan de walkant. Spullen die in Sjors’ auto lagen zijn onder andere: een blauwe parkeerschijf, een rugzak, een kleine, zwarte jerrycan, een ruitenspons, een deken en een oranje jas met reflecterende banen erop. Als iemand iets ziet of vindt vraagt de familie dit zo snel mogelijk te fotograferen en te melden bij de familie of de politie. Ook is Sjors’ portemonnee nog vermist, met daarin zijn rijbewijs.

Sonar

De politie heeft in de Maas met sonartechniek naar de Dacia gezocht, legt de familie uit. Eerst tussen Megen en Batenburg. Later bij Ravenstein tussen de spoorbrug en de brug van de A50. Ook heeft de politie aan de wal en per helikopter in het gebied rond Megen gezocht. De politie zoekt nu pas verder als er concrete sporen zijn, zoals spullen uit de auto, aldus de familie.