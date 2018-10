Deel dit artikel:













Dode in de Maas bij Megen is vermiste Sjors (22) uit Gemert Politieonderzoek in Megen (foto: Charles Mallo)

MEGEN - In de Maas bij Megen is vrijdagmiddag het stoffelijk overschot gevonden van de vermiste 22-jarige Sjors uit Gemert. Volgens de politie er is geen sprake van een misdrijf. De familie van de vermiste man is inmiddels op de hoogte.

Geschreven door Hans Janssen

Een voorbijganger zag het lichaam in het water en tipte de politie. Sjors van Berlo was sinds zaterdag 13 oktober vermist. Ouders en vrienden konden sindsdien geen contact meer met hem krijgen. Ook verscheen hij niet op zijn werk. De vermiste man had mensen thuisgebracht in Oss. Daarna is hij vertrokken, naar men dacht naar huis. De gemeente Gemert-Bakel wenst in een reactie alle nabestaanden veel sterkte toe.