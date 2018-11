Boerschappen redt 20.000 kilo appels: ‘Wie koopt een flesje appelsap?’

BREDA - Het zijn zware tijden voor fruittelers. Boeren krijgen slechts 5 cent voor een kilo appels, waardoor het goedkoper is het fruit aan de boom te laten hangen dan het te plukken. Van de gekke, vindt Stijn Markusse van Boerschappen. “Wij betalen die boeren een normale prijs en maken van al die appels heerlijke appelsap!”

Op dit moment komt veel fruit in Nederland uit Oost-Europa. Dat Oost-Europese fruit is goedkoop, omdat de overheid boeren daar flinke subsidies geeft op elke kilo die zij telen. Het gevolg is dat Nederlandse boeren op de veiling slechts vijf cent per kilo voor hun fruit krijgen. Omgerekend zo’n 0,8 cent per appel.

Niet uitgeperste boer

“Wij willen dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun product”, vertelt Stijn Markusse van Boerschappen. De organisatie uit Breda brengt producten van de boer rechtstreeks naar de consument.

“Dus we hebben bij boeren die appels opgekocht, zo’n 20.000 kilo in totaal! De boeren kregen daarvoor 25 cent per kilo, een hele nette prijs”, aldus Markusse.

Bestellen

Maar ja, wat doet je met zo’n enorme berg appels? Boerschappen weet er wel raad mee. “Vrijdag gaan de persen aan en wordt er heel veel appelsap gemaakt. Appelsap van een niet uitgeperste boer, haha! Iedereen blij dus.”

Om er zeker van te zijn dat de investering ook wordt terugverdiend, hebben mensen vooraf al een bestelling moeten plaatsen. “Vanaf volgende week wordt het sap uitgeleverd. In dozen met daarin acht flesjes. En er zijn nog wat flesjes te koop, dus mensen die nog interesse hebben, kunnen nog bestellen.”