BZB helpt Rowwen Hèze op een zondag in 't zuiden uit de brand

AMERICA - Wat doe je als je vrij bent op een zondag in ’t zuiden? Dan help je Rowwen Hèze uit de brand. BZB’s Fred van Dijk was zondagavond één van de zangers die te elfder ure waren opgetrommeld om Jack Poels te vervangen. De zanger en gitarist van de Limburgse band kampt met stemproblemen en kon zich niet optimaal geven tijdens het zogeheten Slotconcertweekend van Rowwen Hèze in het Noord-Limburgse America.

“Ik kreeg om die reden een belletje van de manager van Rowwen Hèze. We komen elkaar al zo lang op diverse gelegenheden tegen dat het voor ons geen probleem was om zondag af te zakken naar het zuiden. Ik heb wel eerst via de groepsapp de andere leden benaderd, maar iedereen kon”, vertelt Van Dijk. Hoezo echte vrienden?



Fred zong IJzeren Thijs

“Ik mocht de leadzang van IJzeren Thijs voor mijn rekening nemen. Bewust, want dat hebben we jaren geleden al eens gezongen bij een verrassingsconcert van Rowwen Hèze in de Brabanthallen in Den Bosch. We moesten het van tevoren nog wel even doornemen, maar mede omdat de tekst op een grote monitor stond, is het allemaal goed verlopen. Jack speelde overigens wel op gitaar mee.”











Reacties van bezoekers van het concert onderschrijven dit. Op de Facebookpagina van de band stond onder meer het volgende te lezen: “Jammer van ouwe stem Jack, maar BZB waor ook skon!” en “Programma goed opgelost.” Publiek was overigens van tevoren ingelicht over het feit dat Poels niet voluit kon gaan. Voor het eerst in de 33-jarige historie van zijn band.



'Goed staande gehouden'

Uiteindelijk maakten slechts tien van de 5500 bezoekers gebruik van de mogelijkheid het geld voor hun ticket terug te krijgen. Of daar mensen bij waren, die niet op het Volkelse BZB zaten te wachten? Fred van Dijk kan het zich niet voorstellen: “We hebben ons als Brabanders tussen al die Limburgers prima staande gehouden. Het ging gewoon goed. Iedereen was heel positief.” Of het alleen aan BZB lag, is de vraag, maar Rudy Havermans, manager van Rowwen Hèze, sprak na afloop van de mooiste editie van het Slotconcertweekend.







Van Dijk mocht Poels dus, eenmalig, doen vergeten, voor zover dat volgens diehard Rowwen-Hèzefans echt mogelijk is. Hiermee was de koek zondagavond voor BZB niet op: de band mocht een halfuur lang eigen nummers ten gehore brengen om het Zondag in ’t Zuiden-weekend af te sluiten. Was dat een meevaller: onlangs kwam BZB’s nieuwste cd, Domme Dingen Doen, uit. Het ijzer smeden als het heet is, toch?

