Zeker 16 cabinemedewerkers Ryanair op Eindhoven Airport ontslagen

EINDHOVEN - Ruim dertig cabinemedewerkers van Ryanair op Eindhoven Airport zijn overgeplaatst naar een andere basis. Dat meldt vakbond FNV Luchtvaart. Minstens zestien andere medewerkers die nog in hun proeftijd zaten, zijn door de Ierse luchtvaartmaatschappij ontslagen. Ryanair heeft haar basis op Eindhoven Airport maandag gesloten, ondanks fel protest van piloten en cabinemedewerkers die daar hun standplaats hebben.

De vakbond spant een kort geding aan tegen de sluiting van de basis, omdat FNV Luchtvaart vindt dat Ryanair het Nederlands arbeidsrecht schendt. Daarnaast wil de bond dat medewerkers die hebben ingestemd met de verhuizing ruimschoots worden gecompenseerd.

Aanvechten

Het merendeel van de cabinemedewerkers wil de sluiting van Ryanair bij de rechter aanvechten, maar er is nog geen datum bekend wanneer dit kort geding gaat dienen. Door de overplaatsing moeten de ruim dertig medewerkers binnen een paar weken hun werk en privé in Eindhoven verkassen naar een andere basis in Europa. Ook dertig andere cabinemedewerkers die nog wél vanuit Eindhoven mogen blijven werken, steunen het verzet tegen de sluiting van hun basis.

Het lot van zestien overige medewerkers is bij de bond niet bekend, omdat zij zich niet meer hebben gemeld. Het werkelijk aantal ontslagen kan dus hoger liggen.

Piloten

Ook zestien piloten van Ryanair hangt ontslag boven het hoofd, hoewel zij vorige week de voorzieningenrechter in Den Bosch aan hun zijde kregen. Die oordeelde in kort geding dat de vliegers niet mogen worden overgeplaatst naar een andere basis van Ryanair en legde de luchtvaartmaatschappij een dwangsom op van 250.000 euro per piloot. Ook eiste de rechter dat de piloten - dus vanuit Eindhoven Airport - hun vlieguren moeten maken op een Boeing 737.

Nog dezelfde dag kregen de piloten een brief van Ryanair waarin ze voor de keuze werden gesteld: of vrijwillig meewerken aan overplaatsing naar een andere basis óf ontslag. Het ultimatum dat ze werd gesteld liep vrijdag om zes uur 's avonds af. Volgens de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers hebben de piloten daar geen reactie van Ryanair meer gehad. In de tussentijd zitten de vliegers nu 'bereidwillig thuis'.