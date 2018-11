Deel dit artikel:













Wat weet jij van Roosendaal? Speel nu de grote Roosendaal Quiz Roosendaal bestaat 750 jaar.

ROOSENDAAL - Er is er een jarig hoera, hoera! Roosendaal viert haar 750ste verjaardag. Op de kop af bestaat de stad 750 jaar. Dat wordt het hele jaar al gevierd, maar vandaag is dus de echte verjaardag. Weet jij alles van Roosendaal of wil je de stad juist leren kennen? Maak dan onze Roosendaal 750 Quiz.

Maak de quiz door hieronder in de tweet op de link te klikken en kom erachter of jij een echte Roosendaal-kenner bent.

