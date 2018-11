Wie heeft de mooiste herfstfoto van Brabant gemaakt? Stem nu op het allerbeste plaatje

Deel dit artikel:













EINDHOVEN - Wie heeft het allermooiste herfstkiekje van Brabant gemaakt? Omroep Brabant heeft de gehele maand oktober een herfstfotowedstrijd gehouden. Duizenden plaatjes van prachtige paddenstoelen, bossen en andere herfsttaferelen kregen we binnen via Facebook en Instagram. Jullie mogen nu bepalen welke foto’s in de running blijven voor de hoofdprijs.

De top 10 foto’s van de herfstfotowedstrijd hebben wij gedeeld op Facebook , jullie kunnen door middel van het geven van een 'like' (ofwel: duimpje omhoog) stemmen op de mooiste foto. De vijf foto's met de meeste likes gaan door naar de allerlaatste juryronde. De jury bestaat uit: Karin Kamp, hoofd fotografie Omroep Brabant, Erik de Jonge, boswachter en natuurfotograaf en Marcel van Balkom. Hij won de National Geographic fotowedstrijd vorig jaar.



Prijs

De top 5 wint een Brabantsjaal en de absolute nummer één mag ook nog eens op pad met Erik de Jonge om samen mooie herfstfoto's te maken. Alle kanshebbers staan bovenin de slideshow van dit artikel. Er kan gestemd worden tot en met vrijdag 9 november. Stemmen kan hier: