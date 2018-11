Best begraaft de luidspreker, inwoners voeren actie tegen nieuwe geluidsnorm

Het protest is tegen het besluit dat de gemeenteraad afgelopen maand nam over het verlagen van het maximale geluidsniveau bij evenementen. Per 1 november geldt er in plaats van 80 decibel, nog maar 75. En dat scheelt best veel.

Geroezemoes

“Ik heb hier een geluidsmeter vast en als ik nu praat, is het al bijna 80 decibel”, aldus Christian Boudewijns. “Dat wil zeggen dat als je hier een evenement organiseert en je mag maar 75 decibel geluid maken, dat een zanger of een dj nooit boven de menigte uit zal komen.”





“Het wordt een saai dorp op deze manier”, aldus een van de actievoerders. “Er blijft niet veel over van de gezelligheid in Best. Die paar keer dat het er wat geluid wordt gemaakt, dat moet toch gewoon kunnen!”

Geen evenementen

Zomeravond op z'n Best, Best Lekker, KermisTime, de carnavalstent en Koningsdag. Brian Vriens is een druk man, want hij helpt bij het organiseren van al die evenementen in Best. “En ik schrok toen ik het hoorde. Het is gewoon niet haalbaar, 75 decibel scheelt de helft van 80 decibel. Wij investeren in evenementen en dat kost veel geld. Maar je gaat niet een artiest boeken als die niet harder mag dan het geroezemoes van het publiek.”

Een maand geleden protesteerden bewoners ook tegen het besluit. Ze hadden de plaatsnaambord van Best veranderd in Lourdes, omdat ze vinden dat Best op deze manier op dit bedevaartsoord gaat lijken.