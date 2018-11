Miss Nederland loopt Marathon New York: 'Ik ben fysiek en mentaal helemaal stuk gegaan'

HANDEL - Helemaal stuk gegaan is ze tijdens de Marathon van New York, Miss Nederland Nicky Opheij uit Handel. Zondag liep ze 42 kilometer om geld op te halen voor het goede doel Dance4Life dat zich in twintig landen inzet voor jongeren. Ze heeft er geen seconde spijt van, maar het was heel zwaar. "De laatste kilometers waren een hel."

Bij veel mensen staat het hoog op de bucketlist, zo ook bij Nicky Opheij: het lopen van de Marathon van New York. Toen haar gevraagd werd mee te werken aan een geldinzameling voor Dance4Life, was het een kwestie van één plus één is twee. Zondag was het zover. Ze heeft het geflikt en zonder te stoppen de finish gehaald. De glitter en glamour waren even héél ver weg, opgeven geen enkele optie.

'Alles in je zegt: stoppen Nicky!'

"Het was echt een super ervaring, maar ik ben ook echt he-le-maal stuk gegaan. Zowel fysiek als mentaal. De eerste twintig kilometers gingen prima, ik had eigenlijk nergens last van. Maar toen begon het. Ik kreeg het zwaarder, had pijn aan mijn knieën en rond de dertig kilometer vroeg ik me af waar ik mee bezig was. Het was niet meer alleen fysiek zwaar, maar ook mentaal. Alles in je lichaam zegt: stoppen Nicky, stoppen! Maar dan zei er ook steeds een stem: nee, niet stoppen! Hier heb je zo hard voor getraind! De laatste zeven kilometer waren gewoon de hel."

Maar ze heeft die hel toch maar mooi doorstaan, ook met dank aan alle supporters langs de weg. "Dat is wel zo fantastisch! Die mensen slepen je er echt doorheen. Ik denk dat veel van de lopers het zonder die aanmoedigingen niet zouden redden. Ik in ieder geval niet. Maar ik heb het gedaan en daar ben ik trots op. Ik denk wel dat het bij deze ene keer zal blijven."

Ontbijtje en dan lekker naar huis

En hoe is het nu met haar, de day after? "Haha, prima hoor. Ik ben aan het herstellen en heb flinke spierpijn. Meer dan gisteren tijdens de afterparty, haha. We gaan zo lekker ontbijten en dan vliegen we terug naar Nederland. Hoeveel geld ik heb opgehaald? Eerlijk gezegd weet ik dat niet precies, dat ga ik meteen uitzoeken als ik weer thuis ben."

We hebben het even gecheckt. Er staat 2.562,00 euro op de teller. Haar doel was 5.000,00 euro. Dat zou betekenen dat ze marathon nog een keer zou moet lopen, maar dat zit er zo te horen niet echt in.

LEES OOK: Nicky Opheij loopt marathon van New York voor het goede doel: 'Het stond op mijn bucketlist'