Breda bezuinigt miljoenen op armoedebestrijding en sociale zorg en dat doet pijn

BREDA - De gemeente Breda gaat miljoenen bezuinigen op armoedebestrijding en sociale zorg. Instanties als de Voedselbank, Humanitas en de kerken krijgen minder geld. Ook de organisatie Tientjes moet flink inleveren. En dat doet pijn.

Een tiental mensen zit in de gemeenschapsruimte van Tientjes. Bordspellen in de kast, prijslijst achter de bar voor koffie, thee en fris. Tegen schappelijke prijzen. Want de meeste bezoekers hebben het niet breed. Tientjes is er voor mensen met psychische problemen, die om wat voor reden dan ook niet meer aan het werk zijn.









Onder de mensen

"Alles mag hier aan bod komen. Het is hier warm, hier zijn ervaringsdeskundigen", zegt Mirjam van de Mortel. Ze heeft naar eigen zeggen veel aan Tientjes te danken. Mirjam kwam als therapeut bij Tientjes om anderen te helpen. Maar ze heeft manisch depressieve klachten en werd zelf ziek. "Maar hier mocht ik toch mezelf zijn. Ik heb achter de bar gestaan, ben zo veel mogelijk bezig geweest om onder de mensen te blijven. Dat heeft me er weer bovenop gebracht."

Over de rand

Tientjes krijgt nu nog 83-duizend euro. Als de bezuinigingen doorgaan, gaat dat naar 16-duizend euro. Het zal voor heel kwetsbare mensen ernstige gevolgen hebben, vreest Karin Holthuis, de directeur van Tientjes: "Er is al veel bezuinigd op de zorg. En als dan zo ook nog organisaties wegvallen waar ze terecht kunnen. Waar kunnen deze mensen dan nog naar toe? Zeg jij het maar, ik weet het niet. Ik ben bang dat dan grote groepen mensen over de rand gaan vallen."

Donderdag bespreekt de gemeenteraad van Breda de begroting. Tientjes is erbij. Holthuis: "Bezuinigen op armoede, dat kan niet in een rijk land als Nederland."

Reactie gemeente

De gemeente Breda wil nog niet ingaan op de noodkreten van hulporganisaties als Tientjes. Volgens de gemeente wordt er inderdaad bezuinigd maar staat nog niet vast hoe het geld in de toekomst wordt verdeeld.