Gevangene Theo geraakt door hartenkreet van zieke Lotte: ‘Ik wil mijn nier doneren’

VUGHT - Een week geleden plaatste Lotte (32) uit Den Bosch een emotionele oproep op social media: ze heeft een nier nodig. En snel. Meerdere mensen reageerden erop, maar heel opvallend was toch wel de reactie van Theo (54). Hij liet vanuit de gevangenis in Vught weten zijn nier wel af te willen staan.

Donor was hij al voor hij in de penitentiaire inrichting belandde. Op Brabant Nieuws zag hij de oproep van Lotte. “Ik heb nog twee goede nieren, dus ik kan er best eentje missen. Ik zou er graag een leven mee redden. Ik ben verder gezond en goed getraind.”

Beter leven

De 54-jarige gevangene kwam ruim drie maanden geleden vast te zitten voor twee overvallen. Hij moet nog wel een tijdje zitten en zou graag iets goeds terugdoen voor de maatschappij. “Het had net zo goed een 70-jarige man kunnen zijn aan wie ik een orgaan wil doneren. Maar toevallig zag ik deze oproep van een jonge meid die er echt heel veel aan heeft.” Theo hoeft er niks voor terug, zegt hij. “Ik wil haar gewoon een beter leven geven, want ze schijnt nu flink belemmerd te zijn.”

Maar vanuit de gevangenis een orgaan doneren, kan dat zomaar? Volgens Theo is het lastig, maar niet onmogelijk. “Dan moet ik onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis. Daar ben ik al eens vaker geweest.”

Lotte heeft aangegeven overweldigd te zijn door alle aandacht na haar oproep. Ze kiest ervoor om voorlopig niet te reageren op de media.