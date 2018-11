Manuela was met haar kinderen bij rampfeest in Tilburgs zwembad: 'Meisje werd in kruis gegrepen'

TILBURG - Het moest zaterdag tijdens de speciale Halloweenavond een groot feest worden in het Tilburgse zwembad Stappegoor. Maar voor veel ouders met kinderen werd het een nachtmerrie door rellende jongeren. Zo ook voor Manuela (34) die er vanaf het begin bij was met haar kinderen. "Ik dacht dat we een leuke dag zouden hebben."

Ze kwam rond kwart over zes aan bij het zwembad en zag toen al dat er een 'rebelse' stemming hing. Een grote groep jongeren stond bij de ingang. "Ze stonden aan de hekken te trekken en sloopten de boel al bij voorbaat." Vervolgens werd er flink geduwd in de rij waar Manuela ook met haar dochter in stond. "We werden bijna platgedrukt. Mijn dochter viel bijna flauw en begon te huilen."

Ze werden uiteindelijk door het personeel door de poortjes geholpen. "Die krijgen een dikke duim. Ze deden dat goed." Ook in de kleedkamers hing volgens de Tilburgse een ongemakkelijke sfeer. "Ze begonnen met schreeuwen en tegen deuren trappen."

'Megagroep'

Dat zette zich door in het zwembad. "Het zwembad was al snel overvol." De jongeren waren volgens Manuela met een 'megagroep' van dertig of veertig. "Ze waren kinderen onder water aan het duwen. Dat deden ze ook bij mijn kinderen. Als je daar wat van zei, kreeg je een grote mond."

LEES OOK: Tilburgs zwembad doet deuren dicht tijdens feestje, vier meisjes mogelijk aangerand

Volgens een aantal aanwezigen in het zwembad werden vier meisjes tijdens het feest ingesloten en aangerand. De gemeente en het zwembad konden nog niet bevestigen of dit ook echt is gebeurd. De politie doet hier onderzoek naar. Manuela zegt dit niet gezien te hebben. "Ik zag wel hoe een meisje van 14 voor mijn neus in haar kruis gegrepen werd."

'Mooi gedaan'

Ze verwijt de medewerkers van het zwembad weinig. "Ze hadden heel veel moeite gedaan om het te organiseren en dat hadden ze echt mooi gedaan. En ze zeiden ook aan het eind dat je je geld kon terugvragen. Dan komt er zo'n grote groep jongens die het verpesten. Daar ben ik echt boos over."

Wel denkt ze dat het zwembad te druk was, waardoor het vrijwel onmogelijk was om de situatie onder controle te krijgen. "Waarom stoppen ze zoveel mensen in een zwembad? Dat snap ik niet. Ze hadden het ook met de helft minder kunnen doen en dan was het een geslaagde avond geweest."