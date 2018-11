51 jaar na zijn dood krijgt pastoor van Ravenstein hoge onderscheiding voor heldendaad in oorlog

EINDHOVEN - 51 jaar geleden overleed hij, maar dinsdag wordt hij alsnog geëerd voor zijn heldendaden: pastoor Petrus Adrianus Johannes Maria van Heijst van Ravestein. De pastoor krijgt de belangrijke Yad Vashem-onderscheiding omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse mensen hielp met onderduiken.

De Yad Vashem-onderscheiding is een zeer hoge onderscheiding die wordt uitgereikt door Israël aan niet-Joden die tijdens de oorlog grote risico’s namen om Joodse mensen te redden. Twee achterneven van pastoor Van Heijst nemen de onderscheiding dinsdagmiddag op de Eindhovense school het Augustinianum in ontvangst van de Israëlische ambassadeur in Nederland.

Pastoor zorgde voor Joodse vrouw

“Het verhaal van pastoor Van Heijst speelde zich af in 1942 in Ravenstein”, vertelt André Diepenbroek van de Israëlische ambassade. “De oorlog was al twee jaar bezig toen de pastoor in contact kwam met Henriette Hen. De vrouw was ernstig ziek. De pastoor bracht haar onder bij de zusters in het klooster van Ravenstein waar voor haar werd gezorgd en gebeden. Na haar herstel werd ze bij verschillende families ondergebracht."

“Op één van die onderduikadressen moest Henriette zich schuilhouden in een varkensstal, omdat de zoon van het gezin een nazi was. Toen pastoor Van Heijst ontdekte dat Henriette onder slechte omstandigheden leefde met kans op ontdekking, zorgde hij persoonlijk voor een veilige plek voor haar. Het bij herhaling persoonlijk handelen van pastoor Van Heijst heeft ervoor gezorgd dat Henriette de oorlog overleefde.”

73 jaar na oorlog

Dat de pastoor een belangrijke daad verrichtte door Henriette te helpen, is duidelijk. Toch krijgt Van Heijst pas 73 jaar na het einde van de oorlog een onderscheiding voor zijn heldhaftige optreden. “Dat heeft verschillende oorzaken”, aldus Diepenbroek. “Iemand moet de Yad Vashem-onderscheiding voor hem aanvragen. En daarna volgt een jarenlange procedure. Daarin wordt heel veel onderzoek gedaan.”

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het getuigenverslag van levende getuigen. “En dat laatste wordt nu, zo lang na de oorlog steeds lastiger. Maar bij pastoor Van Heijst is het bewijs ruim afdoende.”

En dus vindt er dinsdagmiddag een ceremonie plaats in Eindhoven. “Bij de uitreiking van de onderscheiding zijn ook de dochter en kleindochter van Henriette aanwezig. Dat laat zien wat de daden van pastoor Petrus van Heijst bereikt hebben.”