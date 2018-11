Deze grote PSV-fan reist de ploeg al voor de 55ste keer achterna in Europa

LONDEN - Neel van de Looy is een groot PSV-fan. De ondernemer uit Veldhoven reist, als het ook maar even kan, de Eindhovenaren achterna bij Europese wedstrijden. De trip naar Londen is alweer nummer 55.

Als menneke beleefde Van de Looy zijn eerste avontuur. Hij was erbij toen PSV na penalty’s won van Benfica in Duitsland en de Europa Cup 1 won. “Daar heb ik het PSV-virus opgelopen en dat is nooit meer weggegaan.”

Inmiddels reist de Veldhovenaar zijn club achterna als lid van de Business Club. In Londen houdt dat deze keer in dat ze onder meer voor de wedstrijd aanschuiven voor een diner in het Wembley Stadium. “Daar zitten ook mensen van de PSV-directie bij.” In de uren daarvoor zijn er diverse excursies in Londen. Van de Looy bezocht dinsdagochtend Borough Market, een foodmarkt.

Van al zijn reisjes is de trip naar Arsenal het meest blijven hangen. PSV schakelde in 2007 de Engelse grootmacht uit. “Guus Meeuwis was met ons mee. De sfeer was zo uitgelaten, dat we hem een microfoon hebben gegeven. Hij moest van ons Brabant zingen. Een geweldig feestje.”

Van de Looy rekent woensdagavond op een kleine zege van zijn ploeg in Londen. Meeuwis is overigens niet van de partij. Hij is ziek.