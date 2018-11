Deel dit artikel:













PSV-fans vol vertrouwen voor duel met Tottenham Hotspur, voor wedstrijd al feest in hartje Londen PSV-fans hebben het naar hun zin in Londen (foto: Joost van Erp).

LONDEN - PSV speelt dinsdagavond de vierde groepswedstrijd in de Champions League. In Londen is Tottenham Hotspur de tegenstander. In totaal zijn er bijna vijfduizend fans in Engeland om de Eindhovense club te steunen. Al ver voor de wedstrijd, de aftrap is om negen uur, zat de sfeer er goed in bij de fans.

Geschreven door Fabian Eijkhout