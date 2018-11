Jongste Q-koortspatiëntje vraagt steun: draag woensdag een roze-paars gekruist speldje in uw haar

Dinsdagmiddag is een heerlijke middag om buiten te spelen voor kinderen. Droog, zonnig, graad of 18. Maar niet voor Emma van der Pluijm. Ze ligt uitgeteld met een paardentijdschrift op de bank. "Dit is Emma's middag", zegt moeder Angela. "Ze ligt op de bank tot ze bijgetankt is. Dan kan ze om een uur of vier nog even naar buiten." Emma gaat halve dagen naar school. Anders kost het haar te veel energie.

'Gek in haar hoofd'

Naast de vermoeidheid heeft Emma ook last van hoofdpijn en pijn aan haar gewrichten. "'s Avonds komt ze naar beneden. Dan huilt ze en zegt ze dat ze gek wordt in haar hoofd omdat het zo'n zeer doet."

Zeventien kinderen in Nederland hebben Q-koorts. Voor hen wil Angela een half miljoen ophalen via de website doneeractie.nl.









Dromen

Angela hoopt dat er een onderzoek wordt gestart naar de jonge patiënten. Zodat er uiteindelijk een medicijn wordt gevonden. "Of een therapie. Iets dat de pijn van de kinderen verlicht. Zodat ze weer een toekomst krijgen. Zodat Emma toch haar dromen kan waarmaken."

De actie loopt sinds vrijdag 19 oktober. Op dinsdagmiddag is er bijna 3000 euro binnen. Een schijntje van de benodigde half miljoen. "Je moet klein beginnen om grote plannen te maken", zegt Angela monter.

Hoop

Ze realiseert zich ook wel dat het niet reëel is om een half miljoen bij elkaar te sprokkelen. "Maar ik wil daar toch mijn hoop op houden dat ik dat ga halen. Als er maar onderzoek gestart kan worden. Ik hoop dat, als wij een deel hebben, de regering ons gaat helpen."





Een roze-paars gekruist speldje om jonge Q-koortspatiënten te steunen