Van Altena naar Altena roeien, 300 kilometer peddelen in een zelfgebouwde boot

De skiff die in de praktijklokalen van de school wordt gebouwd biedt plaats aan vier roeiers, is zeewaardig en een van origine Schots boottype. Het bouwen gebeurt onder leiding van 'ouwe rot' Aart van Beem. Ondanks zijn hoge leeftijd (79) probeert hij de jonkies bij te brengen hoe ze ambachtelijk een boot kunnen bouwen. “Ze leren snel en ze gaan snel”, zegt Aart. Het bouwen van de boot is onderdeel van praktijkgericht onderwijs. Nogal wat bouwers in opleiding werken al bij een scheepswerf of hopen een baan te krijgen in de decorbouw.





Nu zelf de boot bouwen, straks ook zelf roeien





Van Altena naar Altena

Als de boot klaar is dan wacht de bouwers en ‘gewone’ leerlingen van de school nog een klus. Omdat Werkendam, Woudrichem en Aalburg volgend jaar fuseren tot de nieuwe gemeente Altena, leek het docent Henk van Noorloos een leuk idee om van Altena naar Altena te varen. Van Altena Duitsland ( Noordrijn-Westfalen) naar Altena in Brabant. Een roeitocht over woeste rivieren van driehonderd kilometer lengte.

Roeiers gezocht

Naast een paar bouwers die ook mee gaan roeien, krijgen andere leerlingen van de school ook een kans om als roeier aan de tocht deel te nemen. “We hebben een soort sollicitatieprocedure opgezet, daar kunnen leerlingen op reageren. Maar ook beargumenteren waarom ze mee willen roeien.”

Aan de tocht zit ook een goed doel verbonden. Met het geld dat binnenkomt kunnen kinderen in ontwikkelingslanden ook naar school. De opbrengst gaat naar Edukans.