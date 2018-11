Agressieve koeien vallen wandelaars aan: 'Je moet daar ook niet met een hond lopen'

ULVENHOUT - In natuurgebied Broekloop bij Ulvenhout werden onlangs twee wandelaars aangevallen door agressieve koeien, zo schrijft BN/De Stem. Een van de slachtoffers liep een klaplong op, een gebroken heup, twee wervelfracturen en twaalf gebroken ribben. Volgens een buurtbewoner is het niet heel verrassend dat het een keer mis zou gaan.

"We hebben ons wel gestoord aan de berichtgeving", vertelt een buurtbewoner aan Omroep Brabant. "Koeien zijn niet agressief, het zijn dieren die zich verdedigen als er gevaar dreigt."

Hond aan de lijn

De twee vrouwen zouden hun honden wel aan de lijn gehad hebben, maar toch kon deze in de buurt van de koeien komen. Hierop werden de beesten agressief en liepen de vrouwen omver. Daarna slingerden ze een van de slachtoffers letterlijk de lucht in. Ze ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

"Je moet daar ook niet met honden gaan lopen", aldus de buurtbewoner. "Ik doe dat zelf ook niet met mijn honden." De koeien lopen er met kalveren en een stier, ze kunnen volgens haar verdedigend reageren als je te dichtbij komt.

Bordje

Er zou bij de Broekloop ook een waarschuwingsbord staan. "Er zijn twee paden, één door de weilanden en één er langs. Bij het eerste pad staat een bord met heel duidelijk 'afstand houden' er op."

Niet aanstaren

Het is bekend dat koeien agressief kunnen worden in bepaalde situaties. Er zijn de afgelopen jaren meerdere incidenten geweest met koeien, met name in het voorjaar als ze jongen hebben, is het risico op problemen groot.

Een veelgehoord advies is om de dieren niet aan te staren, en vooral niet te dicht in de buurt te komen.