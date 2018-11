'Er zat zeker een stuntje in', Willy en René zijn trots op PSV ondanks verlies tegen Tottenham

EINDHOVEN - Een stuntje was mogelijk, maar het lukte PSV dinsdagavond niet om in Londen van Tottenham Hotspur te winnen. Voetbalbroers Willy en Rene van de Kerkhof zagen PSV, ondanks de nederlaag, met name in verdedigend opzicht een uitstekende wedstrijd spelen.

"PSV speelde met name achterin heel goed", aldus Willy in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. Tottenham klopte eigenlijk de hele wedstrijd op de deur, maar de defensie van PSV hield (bijna) iedere keer stand. In het slot van de wedstrijd bogen de Engelsen een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning.

Uitblinkers

"PSV had een gelijkspel verdiend. Er zat zeker een stuntje in, maar dat is helaas net niet gelukt", vertelt Willy. Het inbrengen van verdediger Trent Sainsbury voor de uitblinkende Luuk de Jong komt trainer Mark van Bommel op kritiek te staan. "Ik had eerder een middenvelder gebracht", aldus Willy. "Helaas, het avontuur in de Champions League is voorbij."

Rene vond dat PSV 'fantastisch speelde'. "Vooral Jeroen Zoet en De Jong waren de grote uitblinkers. Een compliment aan PSV, maar het is in de Champions League met drie topploegen een te zware opgave geweest."

Overwinteren wordt moeilijk

De Eindhovenaren staan met een punt uit vier wedstrijden onderaan in de poule. Overwinteren in Europa wordt heel moeilijk, beseft ook Rene zich. "De kans is er nog wel, maar het zal heel moeilijk worden. Dat zie ik eigenlijk niet gebeuren."

PSV speelt nog een uitwedstrijd tegen Internazionale en ontvangt FC Barcelona in eigen stadion. Ook al wint PSV die wedstrijden, dan is de ploeg nog afhankelijk van de prestaties van Tottenham Hotspur voor een plekje in de Europa League.