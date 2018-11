Deel dit artikel:













Seminarie krijgt zak geld van provincie voor restauratie en vernieuwing Bovendonk in Hoeven (Beeld: Google Maps)

HOEVEN - Seminarie, conferentiecentrum en hotel Bovendonk in Hoeven krijgt een zak geld van de provincie om het het gebouw te restaureren en te vernieuwen. In totaal komt er vier ton aan subsidie uit het restauratiefonds vrij voor een grote opknapbeurt en wordt een lening van 2,7 miljoen euro verstrekt. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Geschreven door Robert te Veele

De provincie, gemeente Halderberge en de Stichting Bovendonk van het bisdom Breda hebben plannen voor een nieuwe toekomst voor het markante gebouw waar zowel een hotel als een priesteropleiding in is gevestigd. Daarbij moeten de historische waarde en huidige functies behouden blijven. Toerisme

Zo moet de grootsheid van het complex en de religieuze en economische geschiedenis onder de aandacht van toeristen worden gebracht. Naast de activiteiten van het conferentiecentrum en het hotel moet de vrijetijdseconomie dan ook worden bespeeld. Ook het bos rondom Bovendonk, het Seminariebos, wordt aangepakt. Het moet een park worden dat een verbinding met de omliggende wijken krijgt voor wandelaars en fietsers. Religieus erfgoed

Bovendonk is een belangrijk religieus icoon in de Brabantse geschiedenis, en daarmee belangrijk voor het verhaal van religieus Brabant, een van de vier pijlers van het erfgoedbeleid van de provincie. Als uithof van de Cisterciënzerabdij Sint Bernardus bij Antwerpen, werd vanuit Bovendonk Noord-Brabant ontgonnen. Bovendonk werd aan het begin van de negentiende eeuw grootseminarie. Later werd het voor korte tijd ook het eerste bisschoppelijk paleis van het bisdom Breda. Bisdom Breda

Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, werd monseigneur Zwijsen in 1853 de eerste Nederlandse aartsbisschop. Het bisdom Breda is als het ware in Hoeven ontstaan.