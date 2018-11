Deel dit artikel:













Verdachte van dodelijke steekpartij in Breda langer in voorarrest De politie heeft de omgeving afgezet met zwarte schermen. (Foto: Perry Roovers)

BREDA - De 36-jarige man die wordt verdacht van de dodelijke steekpartij in Breda van zaterdagavond blijft twee weken langer in voorarrest. Bij het incident kwam de 23-jarige Paul Pluijmert uit Dordrecht om het leven. Hij was waarschijnlijk een willekeurig slachtoffer.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

De Bredase verdachte zou even daarvoor ook een 18-jarige man hebben mishandeld op de Nieuwe Prinsenkade. Hij verstopte zich na de steekpartij op de Middellaan, waar hij werd aangehouden. LEES OOK: Tweede aangifte tegen verdachte dodelijke steekpartij Breda De verdachte zit vast in volledige beperking, wat betekent dat hij gedurende het onderzoek geen contact mag hebben met de buitenwereld.