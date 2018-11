Gaswinning Waalwijk mag toch worden uitgebreid: 'Ik had van deze minister niet anders verwacht'

Het Canadese gaswinningsbedrijf denkt dat de komende jaren in Waalwijk extra gas uit de grond gehaald kan worden. Daarvoor is in mei een plan gemaakt. Tegen de plannen waren aardig wat bezwaren, onder meer van het waterschap, de provincie en de betrokken gemeenten. De provincie gaf vorig jaar al aan het niet eens te zijn met het gaswinningsplan. De gaswinning gebeurt in de gemeenten Aalburg, Heusden en Waalwijk.

Ook veel inwoners van het gebied zijn tegen de uitbreiding van gaswinning. Zij hebben vorige maand een petitie aangeboden aan minister Wiebes. Ze vroegen hem toen om de gaswinning aan banden te leggen en over te stappen op duurzame energie.

Geen schademeldingen

Sinds 1991 wordt er gas gewonnen uit dit gasveld, Waalwijk-Noord, maar steeds een beetje minder. Volgens het ministerie is er sinds die tijd nooit een schademelding geweest door de gaswinningsactiviteiten. Vermilion verwacht in 2026 klaar te zijn met de productie.

Teleurstelling

In Waalwijk is met teleurstelling gereageerd op het besluit van de minister. Dat heeft vooral te maken met de risico's die er kleven aan het fracken, de methode om gast te winnen. Vanuit de samenleving groeide de afgelopen periode veel protest vanuit de Waalwijkse bevolking. "Die protesten zijn niet voor niets geweest", zegt Sjors Slaats, raadslid van GroenLinks af. "We zijn boos dat dit besluit is genomen. De inwoners hebben zich verenigd tegen dit besluit. We hebben op allerlei manieren aangegeven dat we dit niet zo'n goed idee vinden. We moeten eerst gaan informeren wat het besluit precies inhoudt. Als raad hebben we al een motie aangenomen om alle juridische mogelijkheden in te zetten om dit te voorkomen." De gemeente Waalwijk onderzoekt de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen het besluit."

Vervuiling

Frank den Braven van GroenLinks is verrast door het besluit van minister Wiebes, maar ook weer niet. "Ik ben zeer teleurgesteld, maar ik had van deze minister niet anders verwacht. Ik ben boos en misschien moeten we nog een keer naar Den Haag." Is de gaswinning in Waalwijk tot nu toe schadelijk geweest? "Jazeker, want er is in het verleden een grote lekkage van condensaat geweest in Loon op Zand. En in Waalwijk kan de vervuiling pas worden opgeruimd nadat de gaswinning gestopt wordt."

Trillingen en verzakkingen

Het Canadese bedrijf wil in Waalwijk gebruik gaan maken van methode fracken. Den Braven: "Op een andere manier is er in Waalwijk geen gas meer uit de bodem te halen. Het is een omstreden methode. Overigens wordt het in het buitenland, waar ze wat minder op hebben met het milieu, volop toegepast. In Nederland wordt de methode mondjesmaat gebruikt, alleen bij oude gasvelden. Het gasgebied in Waalwijk is al uitgeput. Met alle risico's van dien: er kan iets misgaan met de gebruikte chemicaliën, er kunnen verzakkingen optreden of een lekkage naar het grondwater. De fracking-methode wordt momenteel in Engeland veel toegepast en daar zijn een aantal operatie stilgezet omdat er verzakkingen en trillingen optreden. Dat scenario is ook in Waalwijk niet ondenkbaar."