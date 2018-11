Nog 10 nachtjes slapen tot Sinterklaas, maar de eerste Pieten zijn al begonnen met trainen!

Sinterklaas en zijn Pieten komen pas over twee weken, op 17 november, in Zaanstad aan. Toch zijn de voorbereidingen op een prachtig Sinterklaasfeest al in volle gang. Sint en zijn Pieten hebben het er hartstikke druk mee!

Van schoenenatelier tot puzzelkamer

Vanaf 19 november logeert Sinterklaas met zijn Pieten in het Huis van Sinterklaas in Waalwijk. In het huis komen vier kamers die elk anders ingericht zijn. Zo is er dit jaar een schoenenatelier, een puzzelkamer en een inpakkamer. Alle kinderen uit de regio zijn van harte welkom in het huis. Ze worden ontvangen door de Ontvangstpiet en rondgeleid door, jawel, de Rondleidpiet.

Het belangrijkste wat de Pieten leren tijdens de training is het omgaan met alle kinderen. Het gaat dus niet alleen om het goed kunnen gooien van pepernoten. "Je moet vooral heel lief zijn tegen de kinderen. Ze moeten zich bij je op hun gemak voelen", legt Rondleidpiet uit. "En als Rondleidpiet moet je natuurlijk goed weten waar je het over hebt en wat er in welke kamer van het Huis gebeurt."

Op hun gemak stellen

Sommige kinderen zijn een beetje bang voor Sinterklaas of Piet. "Gelukkig komt dat niet heel vaak voor. Maar als een kindje bang is, gaan we altijd op gelijk hoogte zitten en kijken we ze aan. We stellen ze vervolgens op hun gemak. We leren hier om kinderen absoluut niet van bovenaf te benaderen, dat kan intimiderend zijn."

Niet alleen kinderen, maar ook ouders kunnen moeilijke vragen stellen aan de Pieten. Ook daarop worden ze voorbereid. "Als ouders zeggen dat hun zoontje stout is geweest omdat hij geen spinazie heeft gegeten, dan gaan wij daar niet op in", vertelt Ontvangstpiet. "Het opvoeden is uiteindelijk aan de ouders."

Het Pietenbestaan kost behoorlijk wat energie bekennen de Pieten. "Op dag 1 heb je heel veel energie. Maar na al die dagen zijn we toch altijd blij dat we weer terug mogen naar Spanje. Het rondleiden van al die zesduizend kinderen is toch best wel vermoeiend."

Kaartjes voor het Huis van Sinterklaas in Waalwijk zijn te koop via deze website.

De eerste Sinterklaascadeautejs liggen al klaar in het Huis van Sinterklaas.