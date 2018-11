Deel dit artikel:













Sommige bewoners ontruimde appartementen Veldhoven mogen na weken weer naar huis Waarschuwingslinten bij het pand in Veldhoven

VELDHOVEN - De bewoners van één van de drie vleugels van het appartementencomplex aan De Run in Veldhoven kunnen per direct terug naar huis. Ze moesten vorige maand halsoverkop hun woningen uit na nadat er bij een grote brand bij een autobedrijf asbest was vrijgekomen.

Geschreven door Linda Bak

Uit onderzoek blijkt nu dat de woningen veilig zijn. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Veldhoven. Woensdagmiddag zijn eigenaren van het pand op de hoogte gesteld. Zij hebben vervolgens weer contact gehad met de bewoners, zo legt de gemeente Veldhoven uit. Het appartementencomplex bestaat uit drie vleugels waarvan er pas één is onderzocht. Deze is dus veilig. “De bewoners van de andere vleugels moeten helaas nog wachten op de onderzoeksresultaten die volgende week zullen verschijnen”, vertelt de gemeentewoordvoerder. LEES OOK: Leven in een hotelkamer omdat je niet terug mag naar je huis, 'ze laten ons aan ons lot over' De bewoners moesten bijna een maand geleden halsoverkop hun huis verlaten vanwege een asbestrisico. Zij gaven eerder deze week aan zich aan hun lot overgelaten te voelen. Voor een deel van hun veranderd de situatie nu.