Leven in een hotelkamer omdat je niet terug mag naar je huis, 'ze laten ons aan ons lot over'

Een van die huurders is de uit Londen afkomstige Ibrahim Dag die als ingenieur werkt bij ASML. Hij was ook degene die in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 oktober iedereen wakker maakte en 112 belde toen hij de brand ontdekte. Hij reageerde op de oproep onderaan dit bericht. En vertelt zijn, niet al te vrolijke, verhaal. "Sinds de brand wonen we met een groep van ongeveer 25 mensen in hotelkamers. Dit heeft dezelfde (Engelse) agency geregeld die ook voor onze appartementen in De Run heeft gezorgd. Maar het is in een woord teleurstellend hoe alles de afgelopen maand is verlopen."

Geen hulp, geen zorg, geen ondersteuning

Volgens Ibrahim hebben ze sinds de nacht van de brand alles zelf moeten regelen en zijn ze door iedereen aan hun lot overgelaten: "Er is niemand die ons ondersteunt, helpt of voor ons zorgt. De gemeente niet, de eigenaar van de appartementen niet, niemand. We moeten alles zelf ontdekken en krijgen geen of weinig informatie. We voelen ons alleen staan terwijl we alles kwijt zijn, niets meer hebben. Ik heb zelfs nieuwe kleren moeten kopen."

Ook is onduidelijk wie voor alle extra kosten gaat opdraaien. De verzekering? De eigenaar? "Ik zou het echt niet weten. En dat is niet het enige. De vraag is ook óf we wel terug kunnen naar onze huizen. Wie zegt dat dat veilig is en dat we geen gezondheidsrisico's lopen? We hebben hier vragen over gesteld, maar krijgen geen antwoorden. Zoals we ook geen antwoorden krijgen op onze vragen over compensatie. We zijn echt heel erg teleurgesteld over hoe alles is gegaan. En hoe er met ons wordt omgegaan in deze toch al moeilijke situatie."

Zwarte schermen bij het pand naast het afgebrande autobedrijf in Veldhoven

Hals over kop gevlucht

Bij de hevige brand moesten Ibrahim en zijn medebewoners hals over kop hun huis ontvluchten en al hun persoonlijke bezittingen achterlaten. De gemeente Veldhoven wacht nog op de resultaten van het asbestonderzoek. Die worden dinsdag verwacht. Pas als die bekend zijn, kan de gemeente de eigenaren en de bewoners adviseren over een terugkeer naar de woningen.

Omroep Brabant is op zoek naar gedupeerde huurders na deze brand. Ben jij huurder of ken je iemand en wil je je verhaal kwijt? Neem contact op met nieuws@omroepbrabant.nl

Omroep Brabant is looking for the lodgers that occupy this building and are currently staying in a hotel. Are you a lodger or do you know one of the lodgers? Please contact us at nieuws@omroepbrabant.nl