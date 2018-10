Stank, troep en asbest: Bewoners appartementen Veldhoven mogen nog lang niet naar huis

VELDHOVEN - De geur van brand, glasscherven op de grond en ingetrapte deuren. Het is een puinhoop in het complex naast het afgebrande autobedrijf Marans in Veldhoven, waar vooral buitenlanders wonen die hier werken. Duidelijk is te zien hoe de appartementjes zondagmorgen hals over kop zijn verlaten. Een ingetrapte deur is de stille getuige van de paniek om aan de vuurzee te ontkomen.

Het lijkt een klein wonder dat de brand zondag niet oversloeg naar de woningen in het complex naast het verwoeste autobedrijf. De ruiten zijn gesneuveld en overal ligt glas. De persoonlijke bezittingen hebben de bewoners achtergelaten. In een kamer waarvan de deur is ingetrapt hangt nog de was nog aan het wasrek. Medewerkers van asbestverwijderingsbedrijf P3 zijn druk met de schoonmaak bij Marans. Daarna volgen de appartementjes.

Op de vlucht

Zondagmorgen vluchtten de bewoners voor de vuurzee bij het autobedrijf. Londenaar Ibrahim, die bij ASML werkt, redde zijn medebewoners door op de deuren te kloppen en ze wakker te maken. Ook belde hij het alarmnummer 112. Zondag lieten de bewoners weten snel terug naar huis te willen. Maar dat kan nog wel even gaan duren. Alles stinkt nog naar rook en de ruiten zijn kapot. Ook moet er asbest weg worden gehaald.

Een paar dagen na de brand is duidelijk hoe groot de vuurzee was. Van de auto's bij Marans is bijna niets meer over. Verwrongen staal en stank is wat er rest. Mannen in witte pakken ruimen de asbest op. Van de in Volvo's gespecialiseerde garage in Veldhoven is niets meer over.