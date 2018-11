Deel dit artikel:













'Lekker dansen' voor verbinding in Den Bosch: 'Het brengt mij in vervoering' Dansen op de Parade in Den Bosch

DEN BOSCH - Gewoon lekker dansen op de Parade in Den Bosch. Dat is het idee achter 'Dansen in de stad', dat iedere eerste woensdag van de maand onder de toren van de Sint-Janskathedraal wordt gehouden. Een succes was het de eerste woensdag van november niet. Er kwamen welgeteld vijf vrouwen en één man dansen.

Geschreven door Rene van Hoof

Het lijf losmaken op de klanken van de beiaardier. Dat samen dansen moet mensen binden, zegt Anne Horster. Zij begon vorig jaar met dansen in de stad. Dat het vooralsnog geen storm loopt, daar heeft zij wel een verklaring voor: "Het is vrij dansen en veel mensen hebben daar toch schroom voor." Anne hoopt dat er toch meer mensen komen dansen op de Parade: "Het is een prachtige plek en er is ruimte genoeg." Vervoering

Op deze zonnige herfstdag is er maar één man die is komen dansen: "Ja jammer genoeg, of gelukkig", zegt hij met een lach. Van hem mag heel Den Bosch mee komen dansen, 'hoe meer zielen, hoe meer vreugd'. "Dansen maakt mij gelukkig en brengt mij in vervoering", zegt de man. Het gebeuren wordt afgesloten met thee en eigen gebakken chocoladetaart. Op de derde vrijdag van de maand is er een herkansing, dan kan heel Den Bosch mee komen dansen op de Markt.